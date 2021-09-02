12-летний Вениамин находится за несколько тысяч километров от Тины Кароль, однако звездная мама всегда на связи с ним. Она одной из первых узнает о всех важных событиях, которые происходят с сыном в Великобритании.

К теме Тина Кароль показала сына в вышиванке и шароварах: редкое фото из Великобритании

Так, Веня, как его ласково называет певица, прислал ей фото, на котором позирует с блестящим кубком на заднем дворе школы. Эту награду он получил за успехи в учебе, а Тина Кароль поспешила похвастаться отличием сына перед фанами.

"Мое все. За достижения в школе", – лаконично подписала артистка.



Сын Тины Кароль Вениамин / Фото с инстаграм-сторис певицы

Неудивительно, что сына Тины Кароль награждают в школе. Ведь даже на каникулах в Украине Вениамин увлекался просветительской литературой. В трогательном видео, которое артистка публиковала в июле, мальчик читал книгу об итальянском художнике Леонардо да Винчи.

К слову, в среду, 1 сентября, звездные родители повели детей в школу: