Украинская певица Тина Кароль стала ведущей нового развлекательного шоу "Липсинк Батл". Во время съемок одного из эпизодов программы у артистки случайно расстегнулось платье, под которым не было нижнего белья.

Реакция исполнительницы на такой конфуз приятно удивила зрителей. Она начала искренне смеяться, чем еще больше развеселила публику.

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У Тины Кароль расстегнулось платье

Знаменитость объявляла пару участников, которые должны были показывать пародии. После того как танцовщик Евгений Кот показал свой пресс, у Кароль случайно расстегнулось платье.

Тина предстала перед камерами в ярком платье цвета фуксии, верхняя часть которого расстегнулась. Певица успела схватить наряд, который едва не обнажил ее соблазнительные формы. Искренне смеясь, Кароль спряталась за стенкой ведущей.

"Прекрати показывать пресс! Ты видишь, что с ней творится", – обратился к Евгению Коту и прокомментировал инцидент рэпер и продюсер Потап, который также ведущий "Липсинк Батл".

Реакция сети

Некоторые подписчики отмечают, что Кароль была готова к такому курьезу и его устроили специально, чтобы увеличить рейтинги программы.

"Наигранно. Посмотрите, она была готова сразу придержать платье".

"В самом деле, руку согнула так, будто знала, что платье упадет".

"Постановка. Она сама рукой задела".

Но большинство поклонников шоу отмечают, что такой момент их изрядно повеселил.