В машине расплакалась, – жена Тимура Мирошниченко рассказала о встрече с сыном в детдоме

Жена Тимура Мирошниченко поделилась историей встречи с их будущим сыном в детдоме, которого пара усыновляет. У Инны со звездным мужем было свидание с мальчиком, после которого она расплакалась в машине.

На днях звездный ведущий поделился радостной новостью, что они нашли мальчика на усыновление. Теперь супруги почти каждый день ездят в детдом в Житомире, чтобы увидеться с ним.

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Инна Мирошниченко рассказала о встрече с сыном

Инна призналась, что супруги каждый день ездят в Житомир. Она также поделилась, что на днях она с Тимуром провели целый день с их будущим сыном в детдоме.

Жена ведущего не удержалась и принялась обнимать всех детей в группе.

А потом села в машину и разревелась. Им не нужна одежда, сладости. Все это и так есть, здесь отличный детдом. Им нужна любовь, внимание и объятия. Нужно человеческое тепло,

– написала Мирошниченко.



Инна Мирошниченко рассказала о сыне в детдоме / Фото с ее инстаграм-сторис

Она рассказала, что были и другие кандидаты на этого мальчика. Однако они только звонили по телефону, а супруги Мирошниченко решили поехать в детдом на знакомство с мальчиком. "Ибо только после этого официально можно сказать: "Это наш! Готовьте документы", – сказала она.



Инна Мирошниченко рассказала об усыновлении / Фото с ее инстаграмм-сторис

Тимур также поделился фото из детдома. Он признался, что как только у пары есть свободное время, они уезжают к своему сыну.



Тимур Мирошниченко в детдоме Житомира / Фото из его инстаграм-сторис

Напомним, что Тимур и Инна Мирошниченко поженились в 2018 году. Сейчас у супругов двое общих детей – 4-летняя дочь Мия и 3-летний сын Марка.

Что известно об усыновлении ребенка Тимуром Мирошниченко: