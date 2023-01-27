Телеведущий поделился, что хотел взять ребенка в семью еще до полномасштабного вторжения России. Но после 24 февраля эта тема в его семье стала еще более актуальной. Сейчас они уже начали процедуру усыновления ребенка.

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Мы сейчас занимаемся процессом усыновления. Там не все так просто. Это очень серьезный и длительный процесс. До непосредственного знакомства с ребенком мы должны пройти некоторые процессы, которые могут продолжаться от нескольких месяцев до полугода или года.

– рассказал Мирошниченко.

У ведущего поинтересовались, размышляли ли они с женой Инной Рудник над тем, какого пола и возраста должен быть ребенок. Тот ответил, что да.

"Возраст, плюс минус, чтобы совпадал с нашими детьми, чтобы им было комфортно всем втроем. Потому что это огромный стресс для всех. Пол у детей мы постоянно спрашиваем и здесь все меняется постоянно. Мия, например, хочет братика, а Марк сестричку. Так Моя сестричка, а Марк почему-то злого брата", – добавил звездный отец.

Следует напомнить, что ведущий в 2018 году женился на своей любимой на камерной свадьбе. У них родилось двое детей – 4-летняя дочь Мия и трехлетний сын Марк.



Тимур Мирошниченко с Инной и детьми / Фото из инстаграмма ведущего

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