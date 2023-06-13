Полномасштабная война изменила жизнь многих украинцев и тем более президентской семьи. 24 Канал расскажет, где и как живут дети Владимира и Елены Зеленских.

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Как и где живут дети Зеленских

Президент Украины на днях рассказывал, что его 18-летняя дочь Александра и 10-летний Кирилл остаются в Украине.

В голове у меня или у моей жены даже представления нет – кто отправляет своего ребенка воевать на фронт, а наши дети будут где-то на море за границей. Это будет нечестно и несправедливо,

– эмоционально рассказывал Владимир Зеленский.

Президент объяснял, что беспокоится за детей, но не считает правильным вывозить их за пределы страны. Но по безопасности Зеленский не рассказывает, где именно они живут.

Больше о том, как и где живут известные звездные дети, узнайте в нашем материале.

Где учатся Александра и Кирилл

Александра и Кирилла Зеленские не ведут публичную жизнь. Известно, что Александра учится в украинском высшем учебном заведении на гуманитарной специальности. В июле прошлого года дочь Зеленского вместе с другими украинскими выпускниками сдала национальный мультипредметный тест. Первая леди призналась, что девочка получила высокие баллы.

Неизвестно, где именно учится сын Зеленских Кирилл. Первая леди рассказывала, что мальчик в связи с войной заинтересовался видами оружия и другими военными деталями. В то время как ее дочь имеет собственные мнения относительно событий в Украине и мире, поэтому у Зеленской есть рассудительный собеседник.