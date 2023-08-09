Она была звездой вечера, – Тимур Мирошниченко тронул историей, как познакомился с женой

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко едва ли не впервые рассказал, как познакомился со своей женой Инной. Оказывается, первая встреча пары прошла на корпоративе. Тимур также вспомнил, как делал предложение любимой.

Личной историей Тимур поделился на интервью. Отметим, что супругы женаты уже 5 лет, у них двое детей, а в конце июля они усыновили мальчика Марселя.

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Интересно, что к Инне у Тимура не было серьезных отношений. Он признался, что она – его первая и единственная.

Как начинались отношения Тимура и Инны

По его словам, впервые он увидел будущую жену на корпоративе юридической компании, в которой она работала. Звездный ведущий не скрывает, что Инна ему очень понравилась, ведь красота и интеллект не всегда встречаются в одном теле.

Я познакомился с ней на корпоративе. Она была звездой вечера… Потом я нашел ее в соцсетях и "подмигнул", но она не ответила, морозилась… Прошло два с половиной года, и я увидел сообщение – Инна Рудник подмигнула в ответ,

– вспомнил Тимур.

Мирошниченко говорит, что Инна просто не знала об этой функции в соцсетях и нажала случайно. После этого пара начала общение в соцсетях, а уже через несколько дней они встретились.

"На первое свидание мы поехали в ресторан, а на второе – я повез ее на заправку с азиатской едой… После этого мы начали почти каждый день встречаться", – рассказал шоумен.



Инна и Тимур Мирошниченко / Фото из соцсетей

А уже через месяц после Евровидения-2017 они начали жить вместе из-за того, что у Инны отключили горячую воду на несколько недель, а у Тимура в квартире был бойлер.

Как Мирошниченко делал предложение

Ведущий вспомнил момент, когда понял, что пора делать предложение и жениться.

"Мы были с ребятами в Одессе, сидели в джакузи с красивым видом. И в тот я встал, пошел к телефону и написал Инне, чтобы завтра ждала меня в Киеве. Я понял, что мне больше ничего не нужно. И тогда впервые сказал ей "люблю", – признался Тимур.

После возвращения в Киев он купил обручальное кольцо, которое держал 2 месяца. Предложение Мирошниченко сделал в день рождения Инны 9 октября. Мужчина придумал накануне квест – написал на бумажках 10 названий городов, а Инна выбирала, куда они должны были уехать в отпуск. Девушка вытащила Барселону.

Мы там целый день ходили, но все шло не так, не было удачного момента. Затем я увидел канатную дорогу, которая закрывается через несколько минут, нам разрешили зайти и я сделал предложение. У нее были слезы,

– растрогал Тимур.

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