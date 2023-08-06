Инна говорит, что Мия очень ждала встречи с названным братом. На днях Тимур Мирошниченко показал фото Марселя и рассказал, как прошло знакомство детей.

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По словам жены ведущего, 5-летняя Мия постоянно спрашивала, когда привезут ее нового братишку и даже купила ему вкусняшки.

Каждый раз, когда мы ехали в Житомир, спрашивала "Сегодня привезете?…" И в день, когда наконец-то привезли, бежала домой, купила печенье и пюре. Глаза пылали! Сколько было любви и желания отдать ее. Она так осторожна с ним. Так хочет дать ему все, чего у него не было…,

– вспомнила Инна.

Звездная мама показала видео с первой встречи Мии и Марселя.

Она рассказывает, что Мия очень беспокоится о братике:

просыпается раньше, чтобы побыть вместе перед садиком,

сажает и снимает с качелей мальчика,

бежит за ним, когда Марсель у дороги и т.д.

Инна признается, что сейчас старшая дочь вдохновляет ее и помогает преодолевать трудности. А некоторые поступки Мии даже доводят Мирошниченко до слез.

Этот ребенок считает счастьем заботиться о других… И когда Мия видела, что мне тяжело, она полностью брала на себя все функции. Посадила Марселя, достала еду и принялась кормить. Сама. В пять лет. Потому что мама устала и не успевает. Я рыдала еще полчаса, когда это увидела,

– тронула жена Мирошниченко.

Она безгранично благодарна за такую дочь: "Это настоящее Божье благословение! Дай мне сил и выдержки быть такой же классной мамой, как она дочь".

К слову, ранее Тимур Мирошниченко рассказывал, что мальчик появился на свет в Житомирской области. Он родился недоношенным, а его вес был критически мал – всего 1,4 кило. Биологические родители отказались от Марселя еще в роддоме.