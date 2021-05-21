Перед 10-летием группы: The Hardkiss презентовали новый альбом "Жива і не залізна"

Известная украинская группа The Hardkiss выпустил четвертый студийный альбом "Жива і не залізна". Они будут представлять пластинку на различных фестивалях летом, а осенью поедут в тур.

Четвертую пластинку The Hardkiss записывали на собственной студии. Музыканты работали над альбомом около двух лет.

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The Hardkiss выпустили альбом "Жива і не залізна"

Музыканты отметили, что в день релиза не хотели бы выделять из альбома определенные песни, которые стали для них фаворитами.

В день релиза мы сидим и наблюдаем за реакцией слушателя. Нам очень интересно, кто же победит в этом "конкурсе" лучших песен альбома,

– отметила фронтвумен группы Юлия Санина.

В пластинку вошло 6 треков, уже знакомые поклонникам группы, и еще 4 новых. Всего в альбоме 10 песен:

"Жива";

"Гора";

"7 вітрів";

"Жоржина";

"Сестра";

"Дівчина";

"Кобра (feat. Monatik)";

"Все було так";

"Косатка";

"Обійми".

В пластинке "Жива і не залізна" присутствует многообразие стилей. Здесь есть поп, рок, электроника. Наиболее необычное звучание можно услышать в песне "Жоржина", где можно уловить джангл.

"Концепция нашего нового альбома – Жизнь. Это не "космическая ласточка", а живая птица в своей естественной среде. Простейшие чувства и эмоции, которые сопровождают нас каждый день. В центре всех историй продолжает оставаться Женщина. Этот альбом о ней – то, которая живая и остро чувствует. Многие люди говорят, что за этот год я особенно раскрылась. Многие увидели меня с другой стороны – ту, которая за сценой. Поэтому и появился образ яркой живой птицы, которая теперь готова расправить крылья и улететь. Она живая и настоящая, и такая же яркая и интересная", – добавила певица.

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