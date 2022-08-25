Об этом музыканты сообщили в своем инстаграмме. Они написали, что "возвращаются к творчеству". Они будут дальше находиться в составе ТРО, однако не в зоне боевых действий.

Важно Война за независимость: как изменились украинские звезды и их взгляды с началом большой войны

В сообщении говорится, что музыканты уже приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины, а на очереди их ждут важные художественные акции за рубежом и социальная работа.

Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь продолжают нести службу в рядах 130 Батальона ТРО, однако с сегодняшнего дня не будут выходить согласно боевым распоряжениям на передовую в качестве стрелков-парамедиков эвакуационных экипажей. В рамках собственного Благотворительного Фонда "Антитела" сосредоточатся на материальном обеспечении ВСУ и 130-го Батальона, поддержке детей погибших собратьев, аэро-разработке,

– рассказывают в заявлении.

Когда Тарас Тополь с коллегами вступили в ТРО

За несколько дней до полномасштабного вторжения музыканты на всякий случай вступили в территориальную оборону Киева. С началом войны они сменили музыкальные инструменты на оружие. Первые месяцы войны они находились на Киевщине, а затем их перенаправили на горячее направление – север Харьковщины.

Там Тарас Тополя в частности работал боевым медиком и водителем, который эвакуировал раненых с поля боя.

В свой день рождения он показал, как в свой праздник вынужден был выполнять работу и пережил нелегкий опыт: пальцем погибшего защитника он разблокировал телефон, чтобы военные могли дозвониться родственникам.

Отметим, что лидер группы "Антитела" имеет троих детей и по закону мог уехать за границей с семьей. Однако он отправил ко своей маме в США жену Alyosha и детей, а сам остался защищать страну. За полгода войны мужчина всего 1 раз видел свою возлюбленную, прилетевшую к нему в Украину.