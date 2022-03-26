"Антитела" поблагодарили Эда Ширана за поддержку Украины. Однако организаторы благотворительного концерта решили, что музыканты не могут выступать потому, что носят шлемы и держат оружие в руках.

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"Антителам" отказали в телемосте

Ребята из группы подчеркнули, что прежде всего они музыканты, а шлемы и бронежилеты – временные. Но они принимают отказ.

Извините, мы не были готовы к такому развитию событий. Как ни были готовы, что Россия развяжет широкомасштабную войну и начнет убивать наших братьев, сестер, женщин и наших детей,

– отметили музыканты.

Артисты подчеркнули, что для них важнее свобода и независимость государства, европейские ценности, ради которых готовы сражаться до конца. И оружие в руках точно не противоречит этим принципам.

Мы привыкли слышать "нет". Эта ситуация похожа на отношения Соединенного Королевства, НАТО и Украины. НАТО отмечает, что закрытие неба над Украиной – это не их контекст, но Великобритания делает оппозицию и помогает Украине противостоять главному мировому преступнику,

– добавили "Антитела".

"Антитела" об отказе в телемости / Скриншоты из инстаграмма группы

Полный текст комментария "Антител":