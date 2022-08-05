На важный и остросоциальный вопрос последних месяцев о русском языке Положинский ответил так: если человек общается по-русски, он должен осознавать, что этим помогает врагу. К примеру, он поделился незаурядной историей с фронта, где человек стал говорить к ним по-русски в полной темноте, а они не надеялись, что кто-то посреди ночи к ним может прийти.

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В одну из ночей, когда у нас велись активные обстрелы и были ранены, мы сидим все на своем посту, сзади кто-то подходит и обращается к нам на русском языке. Мы в темноте не идентифицируем этого человека и реально были готовы к тому, чтобы начать стрелять, если бы в какой-то момент не поняли, кто это. Это была стрессовая ситуация, человек в стрессовой ситуации автоматически перешел на тот язык, на котором ему легче разговаривать.

– рассказал музыкант-военный.

Также он рассказал о еще одной ситуации с фронта. По словам Положинского, во время общения на линии фронта по рациям или другим средствам связи они чувствуют себя неуверенно, когда слышат русский язык. Следовательно, все стараются общаться на украинском.

"Переговоры в эфире обычно ведутся на украинском языке, но, опять же, часто в критических, стрессовых ситуациях человек, привыкший говорить по-русски, переходит на этот язык. Если такой человек в состоянии стресса, нервного напряжения забыл сказать имя, а за голосом ее не узнали, так эти переговоры тоже вызывают определенное подозрение", – подчеркнул музыкант.



Александр Положинский на фронте / Фото с инстаграмма музыканта

В итоге Саша Положинский заметил, что не хочет кого-то осуждать за языковой вопрос, однако он придерживается мнения, что русскоязычные люди – сознательно или бессознательно – помогают врагу.

Русский, пусть косвенно, но усложняющий нашу борьбу. Русскоязычный человек должен понимать, что он немного, но всем этим способствует врагу... Если человек настолько агрессивно отстаивает свою позицию, что он должен быть русскоязычным и приводит для этого много оснований и причин, то тогда он должен осознавать: да, у него есть это право, но пользуясь этим правом, она способствует нашим врагам,

– подытожил певец.