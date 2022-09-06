Они успевали совмещать службу в передовой и творчестве. Недавно впервые за время войны выступили за границей с Эдом Шираном, а теперь готовится к сольному туру по Европе. Детальнее об этом узнайте дальше.

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Международный тур "Антител" Stand by UA

Музыканты везут с собой полноценное шоу европейского уровня, любимые песни, которые стали символом веры и несокрушимости для многих украинцев, а также для поклонников по всему миру, впервые будут исполнять вживую 2Step, а также песни на польском и английском языках. Специальные гости концерта – польская рок-группа Chemia.

Лидер "Антител" Тарас Тополя рассказал, что в феврале они должны были презентовать альбом и отправиться в стадионный тур. Однако полномасштабная война разрушила все планы. Тогда коллектив решил пойти служить. 6 месяцев они были на фронте, а на днях приказом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного артистов откомандировали в Киев. Теперь "Антитела" возвращаются к творчеству и будут говорить о войне в Украине на культурном фронте.

Мы хотим показать и донести не только идею Украины и общего будущего украинских и польских народов. Мы хотим не только поблагодарить за поддержку, но и показать украинскую музыку и донести то, чем мы живем в культурном плане в Украине. Привезти крутое шоу и живое звучание,

– сказал Тарас Тополя.

"Антитела" отправляются в тур по Европе / Фото прессслужбы

Первой страной, где можно посетить выступления коллектива, станет Польша. Артисты выступят в таких городах:

18 октября – Гданьск;

19 октября – Варшава;

20 октября – Гливице;

21 октября – Вроцлав;

22 октября – Познань.

Приобрести билеты можно здесь .