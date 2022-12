Украинцы готовятся к новогодним и рождественским праздникам на фоне Великой войны. Лидер группы "Антитела" в интервью 24 каналу рассказал, какими будут праздники для него.

Где Тарас Тополя будет праздновать Рождество

Семья музыканта отпразднует Новый год и Рождество в США. Хотя он не сможет прилететь к ним в это время, артист надеется, что сделает это позднее.

Рождественские праздники буду встречать во Львове. Мои дети и моя жена будут в Америке с моей мамой, отчимом, родными и близкими людьми. Уверен, что расстояние нам не помешает, и если будет все хорошо, то со временем я прилечу к ним, мы соберемся за одним столом и догоним,

– поделился Тарас Тополя.

Полное интервью с Тарасом Тополей читайте в рамках проекта "Интервью24".

Будет ли ставить елку

Рождественская елка в этом году стала для украинцев предметом дискуссий. Для кого-то она кажется лишней из-за войны, а кто-то считает, что нужно насладиться праздниками по полной. Тарас Тополя признался, что будет на праздники без елки.

"До войны из года в год мы покупали елку в горшке, с корнями. Она служила нам для создания атмосферы Нового года несколько недель, потом мы выносили ее во двор дома, высаживали там. Таких елок уже несколько высадили. В этом году Новый год моя семья будет встречать в США. Скажу честно, я не знаю, где его буду встречать. Поэтому елку мы не покупаем".

Интервью с Тарасом Тополей: смотрите видео онлайн

