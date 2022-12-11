В первые дни полномасштабной войны "Антитела" представили новый альбом. На 2022 год у коллектива был запланирован большой гастрольный тур, но вместо сцены артисты отправились на фронт. После отвода из зоны боевых действий музыканты хотят подарить украинцам хоть немного покоя и положительных эмоций, поэтому приглашают всех во Львов, чтобы вместе насладиться долгожданным концертом.

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Перед выступлением мы пообщались с Тарасом Тополей. Артист рассказал о концерте, а также поделился мыслями относительно новогодне-рождественских празднований во время войны, уместности установки елок.

Еще одно событие, которое нетерпеливо ждут украинцы – финал Нацотбора на Евровидение-2023. Он состоится 17 декабря и Тополя в этом году среди членов жюри. В разговоре артист поделился впечатлениями от нынешних нововведений и признался, планируют ли "Антитела" поддерживать представителя Украины на конкурсе в Великобритании. Конечно, не обошли вниманием войну и развитие событий в нашей стране. Обо всем этом и прочем читайте и смотрите дальше в рамках проекта "Интервью24".

Интервью с Тарасом Тополей в видеоформате

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Хочется дать людям немного света, – о концерте во Львове 25 декабря

Тарас, недавно состоялся суперфинал "Голоса страны-12", где вы выступили с "Антителами". Было очень необычно видеть вас в ярких костюмах, а не в военной форме, с новой песней, улыбками на лицах. Это будто что-то из довоенной жизни. Уже 25 декабря трек MLNL и весь альбом вживую можно будет услышать во Львове. Какую программу готовите для любителей этого концерта?

Это будет единственный концерт в 2022 году, впервые после полномасштабной войны мы дадим большое шоу вживую. Соберем всех людей, которые уже давно ждут нашего выступления, с единственной целью – воспроизвести на сцене довоенную атмосферу. Конечно, мы будем говорить о войне, нашем общем сопротивлении, петь, и контекст этого концерта будет связан с войной, но хочется дать людям немного света со сцены.

"Антитела" в суперфинале "Голоса страны-12": смотрите видео онлайн

Почему для единственного украинского концерта в этом году местом проведения выбрали именно Львов?

Там безопаснее, чем в Киеве, на той локации есть бомбоубежище. Уверены, что там будет рождественская атмосфера, поэтому выбрали дату 25 декабря. Верю, что эта атмосфера поможет провести очень искренний светлый концерт. Как мы это делали до войны на стадионах, так воспроизведем это во Львове 25 декабря.

Когда: 25 декабря в 19:00

Где: город Львов, !FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26

Билеты: на сайте

Все чаще на всей территории Украины выключают свет. Львов не исключение. Есть ли план на случай, если на локации в день концерта не будет света?

Да, есть. Мы подготовили генераторы. На случай воздушной тревоги есть бомбоубежище. В конце концов, что бы ни случилось, после небольшой паузы, если она произойдет из-за отключения света или из-за воздушной тревоги, "Антитела" продолжат концерт. Кстати, мы подготовили специальную сцену, свет, хороший звук. Ничто нас не остановит. Ну, почти ничто, конечно.

Елка – это прежде всего о детском смехе, – Тарас Тополя о рождественских традициях.

В этом году многие украинцы будут отмечать Рождество 25 декабря. Как вы относитесь к перенесению празднования на этот день?

Для меня Рождество – это больше культурная традиция, а не религиозная. Поскольку весь цивилизованный мир отмечает его 25 декабря, то, по моему мнению, нам нужно объединяться традиционно с демократическим миром, с Европой, США. В конце концов, самое важное не то, в какой день ты празднуешь, а то, что в этот день собираешься с родными, близкими и делитесь друг с другом любовью. Мне кажется, будет сильнее, если это делать со всем миром. Потому поддерживаю такой переход.

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А какими будут праздники в вашей семье? Поедете ли к жене с детьми в США?

Рождественские праздники буду встречать во Львове. Мои дети и моя жена будут в Америке с моей мамой, отчимом, родными и близкими людьми. Уверен, что расстояние нам не помешает и если будет все хорошо, то со временем я прилечу к ним, мы соберемся за столом и догоним.

Сейчас ведутся споры по поводу целесообразности установления елки в Киеве и других городах, ведь страна находится в состоянии войны. К тому же, на праздничные иллюминации нужна электроэнергия, с которой сейчас достаточно проблем. Какова ваша позиция по установке елок и других праздничных декораций?

Елка – это прежде всего о детском смехе, детской радости. Те ужасные 9 месяцев войны, через которые проходят наши дети, я лично никогда не прощу оккупантам. Это жизнь в бомбоубежищах, отсутствие нормальной учебы, тревоги и стрессы. На самом деле я не понимаю, за что нашим детям это ужас.

Для меня елка – это возможность немного отвлечь этих детей, дать им счастья, радости, дать возможность прийти к ней и улыбнуться, сделать фотографию и погрузиться в атмосферу добра, света, Рождества, Нового года.



Тарас Тополя с сыновьями / Фото из фейсбука артиста

Поэтому даже небольшую елку, хотя бы с минимальной иллюминацией, но нужно поставить. В первую очередь для них. Не нужно производить помпезных, масштабных инсталляций. Просто, я считаю, что нужно сделать место, куда дети смогут прийти и на несколько часов забыть о ужасе, который происходит вокруг.

В вашем доме в этом году будет елка? Может, можете предложить украинцам альтернативные варианты, чтобы создать дома хотя бы какую-то праздничную атмосферу, которой сейчас очень не хватает?

До войны из года в год мы покупали елку в горшке, с корнями. Она служила нам для создания атмосферы Нового года несколько недель, потом мы выносили ее во двор у дома, высаживали там. Таких елок уже несколько взорвали. В этом году Новый год моя семья будет встречать в США. Скажу честно, я не знаю, где его буду встречать. Поэтому елку мы не покупаем.

Если у вас нет возможности приобрести елку, создать новогоднюю атмосферу из гирлянд из-за отсутствия электроэнергии, я советую придумать какую-нибудь интересную инсталляцию из свечей. Это довольно романтично и деткам понравится.



Елка дома у Тараса Тополи (январь 2022 года) / Фото из фейсбука артиста

Интересно было бы даже выступить – о Евровидении-2023 в Британии и Нацотборе

В этом году вы впервые пройдете в жюри Нацотбора на Евровидение-2023. Именно за вас больше всего украинцев проголосовало в приложении Дия. Представителя Украины впервые будут выбирать также через приложение. Как вам такое новшество?

Это очень интересное новшество. В конце концов меня удивило, что более полумиллиона украинцев, которые пользуются приложение Дия, проголосовали за членов жюри Нацотбора на Евровидение-2023. Я думаю, что эту практику нужно продолжать. Как мы видим, это сработало эффективно.

Если система смогла обеспечить голосование более полумиллиона человек, думаю, что нужно готовиться к более масштабным голосованиям в приложении Дия, в том числе и в политическом контексте.

Из-за войны конкурс проведут в Великобритании. Планируете поехать туда, чтобы поддержать представителя Украины?

Все будет зависеть от ситуации в Украине. Наконец, не забывайте, что музыканты группы "Антитела" продолжают служить в ВСУ. Хотя мы откомандированы из передовой в Киев, но все равно остаемся военнослужащими. Если будет команда присоединиться к нашему батальону на передовой, то сделаем это. А если нас пригласят и на это согласится наше командование, то, конечно, полетим, поддержим. Интересно было даже выступить.



"Антитела" / Фото из фейсбука группы

Недавно оргкомитет Евровидения объявил, что в 2023 году голоса зрителей станут решающими в выборе победителя, а голосовать можно будет из любой страны мира. Как думаете, такие изменения к лучшему?

Я считаю, что это к лучшему, если России не позволят голосовать.

Но в этих нововведениях не указано, смогут ли голосовать из России и Белоруссии. Также до сих пор не определена судьба этих стран на конкурсе в предстоящие годы. Официально ни Россию, ни Беларусь не дисквалифицировали по Евровидению навсегда. Возможно, вы знаете, продвигается ли как-нибудь этот вопрос? И будете ли подчеркивать это в финале Нацотбора?

Я, честно говоря, не знаю ничего на этот счет. Я дисквалифицировал бы и, как минимум, запретил участвовать в конкурсе Евровидения – в конкурсе, где участвуют демократические страны Европы, пока в России не изменится политический режим.

Украинцам нужно готовиться к развалу России, – о прогнозах Буданова и ракетных атаках

В начале ноября Кирилл Буданов сказал, что наступает решающий период войны. По вашему мнению, сколько будет продолжаться этот период и к чему следует готовиться украинцам?

Украинцам нужно готовиться к развалу России, к созданию новых политико-территориальных единиц на ее территории. Украинцам нужно готовиться к рассвету порабощенных народов, взятых под иго Советским Союзом и, наконец, благодаря нашему сопротивлению, получили шанс стать независимыми и начать свой свободный самостоятельный путь. Украинцам нужно готовиться к репарациям, к смене политического режима в России.

Украинцам нужно готовиться решать свои внутренние проблемы, потому что после войны многие измененные войной люди вернутся в мирную жизнь и им нужно будет помочь найти себя в этой мирной жизни.



"Антитела" / Фото из фейсбука группы

Мы понимаем, что оккупанты предпринимают ракетные атаки из-за неудач на поле боя. Знаем, что им не удастся поставить украинцев на колени, но все эти обстрелы очень негативно влияют на эмоциональное состояние. С какими словами вы обратились бы к украинцам на фоне массированных ракетных атак?

Друзья, все всегда идет так, как надо, даже когда что-то идет не так. Все будет нормально, все переживем. Я советую вам, если можете, запаситесь дровами, найдите мангал, запаситесь емкостями с технической и питьевой водой, павербанками, генераторами, бензином.

И, проходя этот трудный путь без света, тепла, воды, вспоминайте, как сейчас ребятам на передовой, у которых этого не было в достатке, а сейчас тем более. Они в морозе, в болоте делают свое дело и защищают нас. А мы вместе, в единстве, пройдем эти испытания, выйдем из них посильнее.

А Россия обязательно погибнет. Она будет уничтожена нашим единством, нашим сопротивлением. Держимся кучи. А если есть возможность, слушайте хорошую музыку, она помогает, делает легче. Слава Украине!



Антитела" / Фото из фейсбука группы