Цымбалюк объявил о разводе с Тиной Антоненко в конце июня 2022 года. Мужчина не рассказывал детали личной жизни, но еще летом признавался, что испытывает чувства к экс-жене. А теперь у него новые романтические отношения. С кем – узнайте в материале 24 канала.

К слову Тарас Цымбалюк заинтриговал новыми отношениями: фото страстного поцелуя

Что известно о Светлане Готочкиной

После того как актер опубликовал фото страстного поцелуя с девушкой, СМИ выяснили, что это ресторатор и дизайнер Светлана Готочкина. Она является владелицей ресторана в Киеве Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label.

Известно, что партнером Светланы по ресторанному бизнесу был российский ресторатор Александр Орлов. Компания Орлова Bulldozer Group – около 100 ресторанов в России, Казахстане, Узбекистане, ОАЭ, Гонконге, США. В нее входил и ресторан нынешней избранницы Цымбалюка. "Они были управляющей компанией, я их наняла, а инвестором была лично я", – говорила Светлана.



Светлана Готочкина / Фото из инстаграма ресторатора

Женщина рассказывала, что в марте украинские владельцы заведений Bulldozer разорвали все отношения с российской компанией. Однако от русского языка Светлана до сих пор не отказалась.

Отношения Готочкиной и Цымбалюка

28 октября Светлана опубликовала на личной странице в инстаграме трогательное видео под песню KOLA – "Біля сердця". На нем позировала с любимым, но лицо избранника не показала.

Потом Тарас опубликовал в инстаграм-сторис скриншот из этого ролика. Он не отметил Светлану, но таким фото ответил на вопрос: "Какие девушки вам нравятся?".



Скриншот из инстаграм-сторис Цымбалюка

Но это не единственное доказательство того, что Цымбалюк встречается с Готочкиной.

В инстаграм-сторис Светлана показала, как любимый готовит ей завтрак. Рука, изображенная на видео, – это рука Цымбалюка. На фотографиях Тараса видна такая же татуировка и красная нить.

Доказательство того, что Цымбалюк встречается с Готочкиной / Коллаж Showbiz 24

Также Готочкина публиковала фото с любимым, которое сделала в лифте. На нем не видно лица парня, но видна черная кепка с красной надписью. Такая же кепка есть у Тараса.



Доказательство того, что Цымбалюк встречается с Готочкиной / Коллаж Showbiz 24

В инстаграм-сторис ресторатора было видео с любимым из супермаркета. На нем видны стильные серо-черные кроссовки, которые можно увидеть на фотографиях Тараса.



Доказательство того, что Цымбалюк встречается с Готочкиной / Коллаж Showbiz 24

7 октября Светлана публиковала в инстаграме фото из Львова. В этот день в городе был и Тарас Цымбалюк. Он вместе с актерами сериала "Поймать Кайдаша" приезжал на встречу с фанатами. Вероятно, влюбленные приехали в город вместе.

Перед встречей мы общались с Тарасом. Актер тогда рассказывал, что официально еще не разведен с Тиной Антоненко, но они уже 5 месяцев не живут вместе.

Полное интервью с Тарасом Цымбалюком читайте здесь.