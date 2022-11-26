Тина и Тарас поженились летом 2021 года в живописном месте среди Карпат. Но их брак был кратким. В октябре Цимбалюк рассказывал нам, что официально они не разведены, но уже 5 месяцев не живут вместе. Однако о новой избраннице не упоминал.
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Тарас Цымбалюк показал новую девушку
В инстаграм-сторис актер опубликовал фото, которым изрядно заинтриговал публику. Он страстно поцеловал девушку во время ужина в ресторане. В одной руке Тарас держал стакан с алкоголем, а другой закрыл лицо избранницы. Судя по фото, это не Тина Антоненко, но тоже блондинка. Пока Цымбалюк не рассекречивает никаких подробностей.
Тарас Цымбалюк с девушкой / Скриншот инстаграм-сторис актера
Напомним, недавно в инстаграмме Тарас публиковал серию обыденных фото, среди которых был романтический кадр. На нем он держал за руку незнакомую девушку. Тогда фанаты Цымбалюка подозревали, что это может быть его бывшая жена Тина. Но, по всей вероятности, сейчас актер строит отношения с другой девушкой.
Брак Тараса Цимбалюка и Тины Антоненко: главное
- Тина Антоненко – визажистка и фотографиня. Тарас познакомился с ней на съемках клипа Монатика на трек "Вечность". Девушка работала там художницей по гриму, а Цымбалюк снимался в видеоработе.
- Впоследствии между ними возникли романтические отношения. Влюбленные встречались 3 года и во время прямого эфира "Танцев со звездами" Тарас сделал предложение избраннице.
- 3 июля 2021 года Тарас и Тина поженились в атмосферном месте среди Карпат. В присутствии самых родных они сказали друг другу "да" на фоне красивой арки из живых цветов, пригласили гостей за праздничный стол под открытым небом и исполнили первый свадебный танец под дождем.
- В конце июня 2022 года Тарас заявил о разводе, но в августе сделал признание, что до сих пор испытывает чувство к Тине.