Об этом звезда сериала "Поймать Кайдаша" признался в августе, спустя два месяца после расставания с визажисткой Тиной Антоненко. Тарас Цымбалюк объяснил, что не готов к новым отношениям, потому что до сих пор любит жену.

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Тарас Цымбалюк до сих пор любит экс-жену

Я люблю свою Тину до сих пор и мне не нужны новые отношения сейчас, как минимум… Я не знаю, еще сколько,

– заявил Тарас Цымбалюк.

"Странные какие-то чувства, честно говоря. Это все неприятно, тяжело. Просто должно пройти время. Никаких ключей к этому нет, чтобы по щелчку все выключилось", – добавил актер.

Он признался, что не развелся с Тиной официально, они до сих пор муж и жена. Более того, Цымбалюк надеется на воссоединение, однако пока, по его словам, им лучше не видеться.

"Видимо, нам нужно какое-то время, чтобы мы вообще не виделись", – признался актер.

Тарас Цымбалюк с экс-женой Тиной / Фото из инстаграма актера

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