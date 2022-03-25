Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк с женой Тиной выехал из Киева к родителям в Корсунь-Шевченковский, что в Черкасской области. Супруги были в безопасности, в то время как родные девушки оставались в Мариуполе. Они 15 дней провели в подвале без света, газа, воды и нормальной еды. К счастью, женщины живы и здоровы.

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Мама и бабушка выбрались из ада Мариуполя. Чудом выбрались. От красивого украинского города почти ничего не осталось. Его продолжают ровнять с землей оккупанты ,

– эмоционально написала жена Цымбалюка.

Мама и бабушка Тины Цымбалюк, вырвавшиеся из Мариуполя: фото и видео

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Как теща Тараса Цымбалюка вырвалась из Мариуполя

Жена актера без преувеличений назвала поступок своей мамы героическим. Она "вывезла себя, бабушку и соседа из горящего ада на маленькой машине с разбитым лобовым стеклом и дыркой от снаряда в корпусе".

Под обстрелами они доехали до Бердянска, где их приютили родственники, а на следующую ночь остались в Запорожье в подписчицы Тины, которая ни разу не видела ни ее, ни ее родных.

Бойцы, защищающие Мариуполь – герои! Люди, борющиеся за свою жизнь там, – герои! Погибшие – наши ангелы. Мне бесконечно жаль прекрасный город. Мне нестерпимо больно за погибших и тех, кто продолжает оставаться там, прощаясь с жизнью каждую секунду ,

– написала Тина Цымбалюк.

Сейчас они находятся в относительной безопасности, в городе Корсунь-Шевченковский.

Напомним, в Мариуполе под обстрелами остаются родные Андрея Беднякова – мама и сестра. Они более двух недель не выходили на связь, а затем позвонили поздравить с днем ​​рождения .

Полный текст публикации Тины Цымбалюк:

Друзья, огромное спасибо за поддержку. Мама и бабушка выбрались из ада Мариуполя. Все последние дни я молчала, потому что позволить себе порадоваться публично могла только после того, как увижу их живыми и невредимыми воочию. Чудом выбрались. От красивого украинского города почти ничего не осталось. Его продолжают ровнять с землей оккупанты. Ровно 15 дней я не знала живы ли мои родные, не ранены ли… 15 дней слез, отчаяния, поисков, терпения, веры, молитв. 21 день подвала для моих близких. Без света, воды, еды, газа.

Вчера не верилось, что сидят живые передо мной, даже смеются, играя с собакой, после героического поступка моей мамы, вывезшей себя, бабушку и соседа из горящего ада на своей маленькой машинке с разбитым лобовым стеклом и дыркой от снаряда в корпусе, минуя мины, свистящие снаряды над головой и обстрелы. Спасибо всем, кто помог: соседям и друзьям мамы за поддержку, родственникам в Бердянске за приют, чудесной моей подписчице Диане, которая пустила моих родных на ночлег в Запорожье в свою квартиру, будучи при этом незнакомой даже со мной. Добро звучит громко в дни войны и ценится необыкновенно высоко.

Бойцы, защищающие Мариуполь – герои! Люди, борющиеся за свою жизнь там, – герои! Погибшие – наши ангелы.

Мне бесконечно жаль прекрасный город, который так отстраивался в последние годы, так совершенствовался по европейскому типу. Мне нестерпимо больно за погибших и тех, кто продолжает оставаться там, прощаясь с жизнью каждую секунду. Мне больно за тех, кто потерял дом и родных, и за тех, кто не теряет надежды дождаться… Чудовищное горе пришло в мой родной город, в мою страну, в мой дом. Я желаю каждому, кто до сих пор терзается ожиданием и надеждой услышать голос родных, увидеть их в безопасности, обнять и быть вместе… Мариуполь – Украина. Всегда был, есть и будет. Слава Украине! Героям слава!