Уже три недели подряд зрители наблюдают, как бизнесмен из Харькова Михаил Заливако ищет любовь на проекте "Холостяк-11". Публика видит только красивую картинку, а реалии жизни участников остаются за кадром. Юля "Зайка" рассекретила, в каких условиях на самом деле живут девушки.

Жизнь участников на проекте "Холостяк" кажется сказкой – рядом мужчина мечты, а каждая неделя полна романтических свиданий. Однако это лишь на первый взгляд, ведь их быт всегда остается за кадром. Юля "Зайка", у которой был первый поцелуй 11 сезона, призналась, что в перерывах между съемками они самостоятельно ухаживали за огромным домом, готовили, стирали и ездили за продуктами, а с родными связывались лишь раз в несколько дней.

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О деньгах

Участницам выдавали определенную сумму на продукты – суточные. Расходы, превышающие эту сумму, они покрывали самостоятельно.

О телефонах

У девушек не было телефонов на время съемок. Один раз за несколько дней они могли позвонить близким по телефону редактора.

О закупке продуктов и еде

Несколько раз в неделю участниц отвозили в супермаркет, время пребывания в котором было ограничено. Поэтому они составляли список или быстро хватали то, что попадало под руку. Девушки готовили себе самостоятельно.

"Для удобства я покупала готовую еду в кулинарии, или то, что можно быстро приготовить. Кухня одна, а нас много. Мой лучший кулинарный "шедевр" – это сваренная в микроволновке замороженная куриная грудка", – поделилась Юля "Зайка".

О быте

Участницы сами мыли посуду, выносили мусор и убирали в своих комнатах. На цокольном этаже дома были стиральная машина и сушилка, которыми они могли воспользоваться в любое время.