Уже 11 лет подряд самые желанные мужчины страны ищут любовь на шоу "Холостяк". Как главные герои, так и участницы должны соблюдать строгие правила проекта. О некоторых из них рассказала Юля "Зайка", которая борется за сердце Михаила Заливако.

Если зрителей знакомят с историями участниц реалити-шоу "Холостяк", то их жизнь на проекте остается за кадром. Одна из фавориток героя 11 сезона Михаила Заливако Юлия "Зайка" рассказала о закулисье проекта. Кто одевает девушек, как они ухаживают за собой и когда общаются с холостяком, узнавайте далее.

Стоит знать Просыпалась в луже крови, – Александра из "Холостяка" рассказала, как поборола редкую болезнь

О свиданиях и церемониях роз

Ранее Юля делилась, что во время съемок "Холостяка" ни одна из них не имела телефона и не могла связаться ни с родными, ни с самим Михаилом. Более того, они разговаривали с мужчиной лишь под прицелами камер. Любые диалоги один на один были запрещены. Поэтому неудивительно, что дружба между девушками на проекте все-таки существует.

С Мишей мы видимся только в кадре. За кадром общение запрещено. Съемка свидания длится долго, в зависимости от насыщенности программы. В это время входят: само свидание, технические моменты, смена локации, поправки,

– рассказала Юля "Зайка".

Она добавила, что не только свидания с "Холостяком", но и церемонии роз снимают по несколько часов. Если рядом с Михаилом Заливако они держатся достойно, то на церемонии "часто валяются на полу, чтобы ноги отдохнули". К тому же участницы собирают все свои вещи перед каждым вручением роз, а с девушкой, которую отправили домой, больше не видятся.

Об образах и уходе за собой на "Холостяке"

Юлия "Зайка" поделилась, что на проект ехала с тремя чемоданами: первый – с летней одеждой, второй – с теплой одеждой, третий – с косметикой, полотенцами и средствами гигиены. Свои вещи участницы надевают, когда вместе собираются на диване, а на свиданиях и церемониях роз появляются в образах от стилистов.

Съемочная группа "Холостяка" заботится не только о том, чтобы девушки выглядели стильно, но и были ухоженными. Им спонсируют походы в салоны красоты и делают макияжи на свидания и церемонии роз.

"Мы посещаем салоны красоты. Маникюр, педикюр, брови, уход за волосами нам делают за счет проекта. В эти дни чувствуешь себя королевой. На посиделки с девочками макияж мы делаем самостоятельно, но всегда есть поправка по гриму перед выходом в кадр", – поделилась Юлия.

Отметим, Юлия уже рассказывала о жизни за кадром. Она делилась, откуда участницы "Холостяка" берут деньги, как питаются и наводят порядок в доме.