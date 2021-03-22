В 3 выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк" состоялся первый поцелуй 11 сезона. Михаил Заливако не скрывал чувств во время общения с Юлей "Зайкой" и поцеловал ее. Девушка призналась, что очень скучала. Она не хотела отпускать Михаила к другим участницам. Что известно о красавице, которая первой покорила сердце главного "Холостяка" страны – читайте в материале.

Первый поцелуй на "Холостяке" произвел настоящий фурор в сети. Юлия проявила инициативу индивидуального общения с Михаилом, которое закончилось долгим поцелуем и желанной розой. Все, что известно о Юлии Бельченко – читайте далее на Showbiz 24.

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Биография Юлии и работа на заводе

27-летняя девушка родом из Киева. Ее отец умер, а мама Ирина – учительница младших классов. Юля закончила бакалавриат Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "туризм". Затем получила степень магистра в Высшей школе социальных и естественных наук им. Винцента Поля в польском городе Люблин.

Всю жизнь я знала – если сама чего-то не буду добиваться, никто мне не поможет,

– отмечала Юлия.

Девушке пришлось пойти на работу, чтобы иметь возможность оплачивать свои счета за жилье и питание. "Зайка" поделилась, что самым сложным считает тот период, когда работала в Польше кассиром в супермаркете. Она тогда не знала польский язык и из-за технических трудностей работала медленно. Этим раздражала покупателей.

Участница "Холостяка" считает свое решение поехать в Польшу необычным. Тогда она не только не знала язык, но и не имела жилья. Юле повезло найти девушку через интернет, с которой она и поселилась.

Также красавице приходилось работать на заводах. Сначала она изготавливала пластиковые детали, а затем – фасовала чай и сиропы на фабрике.

Стояла по две смены – это 16 часов. Напоминало шоу "Последний герой",

– вспомнила Юля.

Сейчас Юлия живет в Украине. Она работает СММ-менеджером и графическим дизайнером. Мечтает открыть собственное рекламное агентство.

Источник: СТБ

Участие в конкурсах красоты

Юлия имеет красивую внешность, благодаря которой смогла одержать победу на студенческом конкурсе красоты в Люблине.

В 2019 году она прошла в финал конкурса "Мисс Киев", а также стала финалисткой "Мисс Украина-Вселенная".

Юлия Бельченко – участница конкурса "Мисс Киев-2019": смотрите видео онлайн

Знакомство с "Холостяком", первое свидание и поцелуй

Юлия решила принять участие в 11 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк". На знакомство с Михаилом Заливако она прибыла в костюме зайчика. Этим заинтриговала и удивила мужчину, ведь не боялась выглядеть нелепо. Когда девушка сняла костюм и показала свое лицо, Михаил был удивлен. Он отметил, что Юлия очень красивая.

Во 2 выпуске Михаил пригласил Юлю на индивидуальное свидание. Сначала они вместе отправились на шопинг, где подобрали девушке изысканный образ – бархатное темно-синее мини-платье, которое подчеркнуло длинные ноги "Зайки". После этого вместе изготовили парные кольца с гравировкой.

Их общение было откровенным, поэтому Заливако, не сомневаясь, вручил участнице розу.

В 3 выпуске Юлия решилась пригласить "Холостяка" на индивидуальное общение. Она призналась, что уже успела заскучать, не скрывала переживаний и чувств. Именно с этой девушкой у Михаила состоялся первый пылкий поцелуй на проекте.