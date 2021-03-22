Первый поцелуй на проекте "Холостяк": что известно о Юле "Зайке", покорившей сердце Михаила
В 3 выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк" состоялся первый поцелуй 11 сезона. Михаил Заливако не скрывал чувств во время общения с Юлей "Зайкой" и поцеловал ее. Девушка призналась, что очень скучала. Она не хотела отпускать Михаила к другим участницам. Что известно о красавице, которая первой покорила сердце главного "Холостяка" страны – читайте в материале.
Источник:24 канал
Первый поцелуй на "Холостяке" произвел настоящий фурор в сети. Юлия проявила инициативу индивидуального общения с Михаилом, которое закончилось долгим поцелуем и желанной розой. Все, что известно о Юлии Бельченко – читайте далее на Showbiz 24.
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Биография Юлии и работа на заводе
27-летняя девушка родом из Киева. Ее отец умер, а мама Ирина – учительница младших классов. Юля закончила бакалавриат Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "туризм". Затем получила степень магистра в Высшей школе социальных и естественных наук им. Винцента Поля в польском городе Люблин.
Всю жизнь я знала – если сама чего-то не буду добиваться, никто мне не поможет,
– отмечала Юлия.
Девушке пришлось пойти на работу, чтобы иметь возможность оплачивать свои счета за жилье и питание. "Зайка" поделилась, что самым сложным считает тот период, когда работала в Польше кассиром в супермаркете. Она тогда не знала польский язык и из-за технических трудностей работала медленно. Этим раздражала покупателей.
Участница "Холостяка" считает свое решение поехать в Польшу необычным. Тогда она не только не знала язык, но и не имела жилья. Юле повезло найти девушку через интернет, с которой она и поселилась.
Также красавице приходилось работать на заводах. Сначала она изготавливала пластиковые детали, а затем – фасовала чай и сиропы на фабрике.
Стояла по две смены – это 16 часов. Напоминало шоу "Последний герой",
– вспомнила Юля.
Сейчас Юлия живет в Украине. Она работает СММ-менеджером и графическим дизайнером. Мечтает открыть собственное рекламное агентство.
Источник: СТБ
Участие в конкурсах красоты
Юлия имеет красивую внешность, благодаря которой смогла одержать победу на студенческом конкурсе красоты в Люблине.
В 2019 году она прошла в финал конкурса "Мисс Киев", а также стала финалисткой "Мисс Украина-Вселенная".
Юлия Бельченко – участница конкурса "Мисс Киев-2019": смотрите видео онлайн
Знакомство с "Холостяком", первое свидание и поцелуй
Юлия решила принять участие в 11 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк". На знакомство с Михаилом Заливако она прибыла в костюме зайчика. Этим заинтриговала и удивила мужчину, ведь не боялась выглядеть нелепо. Когда девушка сняла костюм и показала свое лицо, Михаил был удивлен. Он отметил, что Юлия очень красивая.
Во 2 выпуске Михаил пригласил Юлю на индивидуальное свидание. Сначала они вместе отправились на шопинг, где подобрали девушке изысканный образ – бархатное темно-синее мини-платье, которое подчеркнуло длинные ноги "Зайки". После этого вместе изготовили парные кольца с гравировкой.
Их общение было откровенным, поэтому Заливако, не сомневаясь, вручил участнице розу.
В 3 выпуске Юлия решилась пригласить "Холостяка" на индивидуальное общение. Она призналась, что уже успела заскучать, не скрывала переживаний и чувств. Именно с этой девушкой у Михаила состоялся первый пылкий поцелуй на проекте.
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