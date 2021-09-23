К тройке жюри – Владу Яме, Екатерине Кухар и Максиму Чмерковскому – впервые присоединится экс-руководительница группы "Виагра" Санта Димопулос. В прошлом году она выиграла кубок "Танцев со звездами" в паре с харизматичным Максом Леоновым, который в этом году танцует с хрупкой Евгенией Власовой.
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Примечательно, что Санта Димопулос пристально следит за новым сезоном проекта. В инстаграм-сторис она призналась, что соскучилась по "Танцам со звездами". Более того, экс-певица показала фрагмент своего любимого номера – страстной румбы.
Санта Димопулос с партнером по "Танцам со звездами" Максом Леоновым / Фото из инстаграма знаменитости
Санта Димопулос и Макс Леонов – румба на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн
К слову, Санта Димопулос, в отличие от другой победительницы, Илоны Гвоздевой, не критикует новые "Танцы со звездами":
- сначала танцовщицу разозлило то, что в первом эфире не вспомнили о покойном Григории Чапкисе, которому якобы посвятили сезон;
- впоследствии она заговорила о несправедливости на шоу: продюсеры якобы умышленно выделяют одних звезд, а других – оставляют в тени.