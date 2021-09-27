В новом выпуске "Танцев со звездами" главный паркет страны покинула пара Алексея Суровцева и Марии Колосовой. Они танцевали ча-ча-ча, однако получили наименьшее количество баллов от зрителей и судей.

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Стоит добавить, что в зону риска на этой неделе попали: Евгения Власова и Макс Леонов, Фагот и Екатерина Тришина, Алексей Суровцев и Мария Колосова. К сожалению, шоу продолжилось только для пар Власовой и Фагота.

Нам очень жаль, что нам не удалось станцевать все танцы, которые хотелось. Было большой честью танцевать со всеми вами на одном паркете. Спасибо судьям,

– лаконично прокомментировал свой вылет Алексей.

"Танцы со звездами 2021" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алексея Суровцева и Марии Колосовой