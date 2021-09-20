В новом выпуске танцевального шоу "Танцы со звездами" вторыми из проекта выбыли Александра Машлятина и Денис Самсон. Они выполняли на паркете самбу под песню Артема Пивоварова "Дежавю".

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Отметим, что в зоне риска в третьем выпуске оказались Алексей Суровцев и Маша Колосова и Александра Машлятина и Денис Самсон. Впрочем, меньшее количество баллов зрители отдали именно вторым. Пара была расстроена таким быстрым выгоном из шоу, ведь участие в проекте для Александры было довольно коротким – в прошлом выпуске она срочно заменила свою подругу Анастасию Оруджеву, которая в 1 выпуске получила серьезную травму и вынуждена реабилитироваться все 8 месяцев.

В третьем выпуске "Танцев со звездами" Александра и Денис вышли первыми на паркет, впрочем, не смогли завоевать ни привязанность у судей, ни у зрителей.

"Танцы со звездами 2021" 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александры Машлятиной и Дениса Самсона