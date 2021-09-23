"Танцы со звездами" продолжают подогревать интерес зрителей. Знаменитые пары еженедельно демонстрируют хореографические способности в прямом эфире.

К теме Победительница Санта Димопулос вернется на "Танцы со звездами"

Специальный гость "Танцев со звездами"

В воскресенье, 26 сентября, участникам, которые выйдут на паркет в 4 выпуске, специальный номер подарит приглашенный гость Артем Пивоваров.

Создатели проекта стараются, чтобы каждый прямой эфир был ярким как для зрителей, так и для участников. Поэтому радуют публику феерическими перформансами.



Артем Пивоваров – приглашенный гость "Танцев со звездами" / Фото с инстаграму шоу

Отметим, 4 выпуск "Танцев со звездами" пройдет под лозунгом "Ночь латыни". 12 пар покажут воспалительные и страстные латиноамериканские постановки. Приглашенной судьей станет победительница предыдущего сезона Санта Димопулос.