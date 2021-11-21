До победного кубка "Танцев со звездами" остался один шаг, затем на паркете "шкварчала" борьба и конкуренция. Полуфиналисты – Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Артур Логай и Анна Карелина, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук – поражали судей и зрителей техническими руками, рискованными поддержками и бешеной энергетикой.

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Завоевать участникам место в финале помогали триумфаторы предыдущих сезонов – Игорь Ласточкин, Ксения Мишина и Санта Димопулос. Их трио сорвало особые овации публики, ведь на паркет вернулись настоящие легенды "Танцев со звездами".

К слову, приглашенной ведущей 12 выпуска "Танцев со звездами" уже в пятый раз стала Маша Ефросинина, которая, кажется, прописалась на балконе и три недели подряд не уступает коллегам этот лакомый кусочек.

Номер-открытие

Полуфинал "Танцев со звездами" стартовал с эффектного вальса, к которому присоединились не только три пары-участники, но и профессиональные танцовщики. В нарядах total black они продемонстрировали грандиозную постановку с поддержками.

"Танцы со звездами 2021" 12 выпуск: смотрите онлайн – номер открытия

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Ольга Харлан, Дмитрий Дикусар и Санта Димопулос

"Черная пантера" проекта вернулась на паркет, чтобы привести к победе не только Ольгу Харлан, но и Дмитрия Дикусара, ни разу не держащего в руках кубок "Танцев со звездами". На репетициях Санту Димопулос покорил стальной олимпийский стержень спортсменки.

Экс-участница "ВИАГры" добавила паре страсти, огня и сексуальности. В полуфинале они показали чувственный и технический венский вальс. Их вампирская сага заворожила судей, но требовательной Екатерине Кухар не хватило от Ольги Харлан грациозности и утонченности.

"Танцы со звездами 2021" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дмитрия Дикусара, Ольги Харлан и Санты Димопулос

Константин Войтенко, Роксоляна Маланчук и Игорь Ласточкин

На помощь актеру пришел победитель пятого сезона "Танцев со звездами" Игорь Ласточкин, с которым он хорошо знаком. Костя Войтенко не скрывает, что хочет повторить успех юмориста и завоевать не только кубок, но и народную любовь.

В 10 выпуске трио показало комедийный джаз по мотивам легендарного фильма "Остин Паверс". По мнению балерины, затмить Ольгу Харлан Константину не удалось, тогда как Максиму Чмерковскому не хватило "парного" танца.

"Танцы со звездами 2021" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Константина Войтенко, Роксоляны Маланчук и Игоря Ласточкина

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Артур Логай, Анна Карелина и Ксения Мишина

В паре с Артуром Логаем и Анной Карелиной станцевала победительница шестого сезона "Танцев" Ксения Мишина – экс-участница "Холостячки" и звезда сериала "Крепостная". На съемочной площадке они работают уже пять лет, в то время как на паркете встретились впервые. Все для того, чтобы в этом сезоне победил актер, "сделавший себя сам".

Их зажигательное ча-ча-ча времен Моцарта сорвало бурные аплодисменты, но судьи заметили огрехи – неидеальные поддержки и нетехнические па.

"Танцы со звездами 2021" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Артура Логая, Анны Карелиной и Ксении Мишиной

Дарья Астафьева и Антон Нестерко

Звезда Playboy Дария Астафьева – третья претендентка на участие в следующем сезоне "Танцев со звездами". Она очень любит танцевать, однако бальную хореографию для 12 впуска овладевала с нуля. На главном паркете страны модель мечтает развенчать свой образ секс-дивы.

В паре с єкс-партнером Джамалы Антоном Нестерко певица показала горячий пасодобль. У судей были замечания по номеру, однако 80 процентов зрителей поддержали Дарью Астафьеву.

"Танцы со звездами 2021" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дарии Астафьевой и Антона Нестерко

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Отметим, второй танец из латиноамериканской программы полуфиналистам "Танцев со звездами" выбирали конкуренты. Так, Артуру Логаю – Костя Войтенко, Ольге Харлан – Артур Логай, а Косте Войтенко – Ольга Харлан. Свои стили звезды узнавали прямо на паркете, за минуту до выступления.

Артур Логай и Анна Карелина

Второй номер для Артура Логая выбрал его главный конкурент и самый большой хейтер – Константин Войтенко. Выбор актера пал на джайв. Все потому, что это самый быстрый и сложный танец латиноамериканской программы.

Однако звезде сериала "Когда мы дома" не удалось подложить свинью коллеге. От взрывных поддержок у судей кружилась голова, а публика не стихала несколько минут.

"Танцы со звездами 2021" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Артура Логая и Анны Карелиной

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

Фехтовальщице выпала сексуальная и горячая румба, ведь, по мнению Артура Логая, ее слабое место – эмоциональность и страсть. Однако в паре с Дикусаром Ольге Харлан по силам любой стиль танца.

Как выяснилось, именно румбу пара учила в день прямого эфира, однако не опозорилась на главном паркете страны. Судьи оценили техничность спортсменки, однако акцентировали на ее скованности.

"Танцы со звездами 2021" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук

В полуфинале "Танцев со звездами" профессиональный актер станцевал самбу-убийцу, которую для него выбрала Ольга Харлан. Этим стилем олимпийская чемпионка хотела выбить из колеи Костю Войтенка и Роксоляну Маланчук, ведь в финале мечтает победить Логая.

Однако актер стал триумфатором бального турнира. Судьи завалили пару комплиментами, ведь они одолели волнение и показали самые технические па.

"Танцы со звездами 2021" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук

Сенсационное танго за жизнь

Впервые в истории "Танцев со звездами" полуфиналисты станцовали на паркете одновременно. Все три пары – Артур Логай и Алла Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Костя Войтенко и Роксоляна Маланчук – исполнили эффектные танго за жизнь под аккомпанемент пианиста-виртуоза Евгения Хмары.

Лучше всего с этим вызовом справились Артур Логай и Анна Карелина! Именно они получили дополнительные 3 балла от судей и вырвались в лидеры турнирной таблицы.

"Танцы со звездами 2021" 12 выпуск: смотрите онлайн – танго за жизнь