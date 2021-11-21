До переможного кубка "Танців з зірками" залишився один крок, відтак на паркеті "шкварчала" боротьба та конкуренція. Півфіналісти – Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Артур Логай та Анна Кареліна, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук – вражали суддів і глядачів технічними руками, ризикованими підтримками та шаленою енергетикою.

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Вибороти учасникам місце у фіналі допомагали тріумфатори попередніх сезонів – Ігор Ласточкін, Ксенія Мішина та Санта Дімопулос. Їхні тріо зірвали особливі овації публіки, адже на паркет повернулись справжні легенди "Танців з зірками".

До слова, запрошеною ведучою 12 випуску "Танців з зірками" уже вп'яте стала Маша Єфросиніна, котра, здається, прописалась на балконі й три тижні поспіль не поступається колегам цим ласим шматочком.

Номер-відкриття

Півфінал "Танців з зірками" стартував з ефектного вальсу, до якого долучилися не лише три пари-учасники, а й професійні танцівники. У вбраннях total black вони продемонстрували грандіозну постановку з підтримками.

"Танці з зірками 2021" 12 випуск: дивіться онлайн – номер відкриття

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Ольга Харлан, Дмитро Дікусар і Санта Дімопулос

"Чорна пантера" проєкту повернулась на паркет, аби привести до перемоги не лише Ольгу Харлан, а й Дмитра Дікусара, який жодного разу не тримав у руках кубок "Танців з зірками". На репетиціях Санту Дімопулос підкорив сталевий олімпійський стрижень спортсменки.

Ексучасниця "ВІАГри" додала парі пристрасті, вогню та сексуальності. У півфіналі вони показали чуттєвий і технічний віденський вальс. Їхня вампірська сага заворожила суддів, але вимогливій Катерині Кухар не вистачило від Ольги Харлан граційності та витонченості.

"Танці з зірками 2021" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Дмитра Дікусара, Ольги Харлан і Санти Дімопулос

Костянтин Войтенко, Роксоляна Маланчук та Ігор Ласточкін

На підмогу актору прийшов переможець п'ятого сезону "Танців з зірками" Ігор Ласточкін, з яким він добре знайомий. Костя Войтенко не приховує, що хоче повторити успіх гумориста й завоювати не лише кубок, а й народну любов.

У 12 випуску тріо показало комедійний джаз за мотивами легендарного фільму "Остін Паверс". На думку балерини, затьмарити Ольгу Харлан Костянтину не вдалось, тоді як Максиму Чмерковському забракло "парного" танцю.

"Танці з зірками 2021" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Войтенка, Роксоляни Маланчук та Ігоря Ласточкіна

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Артур Логай, Анна Кареліна та Ксенія Мішина

У парі з Артуром Логаєм та Анною Кареліною станцювала переможниця шостого сезону "Танців" Ксенія Мішина – ексучасниця "Холостячки" та зірка серіалу "Кріпосна". На знімальному майданчику вони працюють уже п'ять років, тоді як на паркеті зустрілись вперше. Усе для того, щоб цього сезону переміг актор, котрий "зробив себе сам".

Їхнє запальне ча-ча-ча часів Моцарта зірвало бурхливі оплески, але судді помітили огріхи – неідеальні підтримки та нетехнічні па.

"Танці з зірками 2021" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Артура Логая, Анни Кареліної та Ксенії Мішиної

Дарія Астаф'єва та Антон Нестерко

Зірка Playboy Дарія Астаф'єва – третя претендентка на участь у наступному сезоні "Танців з зірками". Вона дуже любить танцювати, однак бальну хореографію для 12 впуску опановувала з нуля. На головному паркеті країни модель мріє розвінчати свій образ секс-діви.

У парі з експартнером Джамали Антоном Нестерко співачка показала гарячий пасадобль. У суддів були зауваження до номера, однак 80 відсотків глядачів підтримали Дарію Астаф'єву.

"Танці з зірками 2021" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Дарії Астаф'євої та Антона Нестерко

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Зауважимо, другий танець з латиноамериканської програми півфіналістам "Танців" обирали конкуренти: Артуру Логаю – Костя Войтенко, Ользі Харлан – Артур Логай, а Кості Войтенку – Ольга Харлан. Свої стилі зірки дізнавались просто на паркеті, за хвилину до виступу.

Артур Логай та Анна Кареліна

Другий номер для Артура Логая обрав його головний конкурент і найбільший хейтер – Костянтин Войтенко. Вибір актора впав на джайв. Усе тому, що це найшвидший і найскладніший танець латиноамериканської програми.

Однак зірці серіалу "Коли ми вдома" не вдалось підкласти свиню колезі. Від вибухових підтримок у суддів паморочилося в голові, а публіка не стихала кілька хвилин.

"Танці з зірками 2021" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Артура Логая та Анни Кареліної

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар

Фехтувальниці випала сексуальна та гаряча румба, адже, на думку Артура Логая, її слабке місце – емоційність і пристрасть. Однак у парі з Дікусаром Ользі Харлан під силу будь-який стиль танцю.

Як з'ясувалось, саме румбу пара вчила в день прямого ефіру, проте не зганьбилась на головному паркеті країни. Судді оцінили технічність спортсменки, однак акцентували на її скутості.

"Танці з зірками 2021" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Харлан і Дмитра Дікусара

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук

У півфіналі "Танців з зірками" професійний актор станцював самбу-вбивцю, яку для нього обрала Ольга Харлан. Цим стилем олімпійська чемпіонка хотіла вибити з колії Костю Войтенка та Роксоляну Маланчук, адже у фіналі мріє перемогти Логая.

Однак актор став тріумфатором бального турніру. Судді завалили пару компліментами, адже вони здолали хвилювання й показали найтехнічніші па.

"Танці з зірками 2021" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук

Сенсаційне танго за життя

Уперше в історії "Танців з зірками" півфіналісти станцювали на паркеті одночасно. Усі три пари – Артур Логай та Алла Кареліна, Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Костя Войтенко та Роксоляна Маланчук – виконали ефектні танго за життя під акомпанемент піаніста-віртуоза Євгена Хмари.

Найкраще з цим викликом впоралися Артур Логай та Анна Кареліна! Саме вони отримали додаткові 3 бали від суддів і вирвались у лідери в турнірній таблиці.

"Танці з зірками 2021" 12 випуск: дивіться онлайн – танго за життя