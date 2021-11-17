В предыдущих выпусках "Танцев со звездами" уже успели принять участие в кастинге Михаил Заливако и Анна Богдан, а также актриса Анна Кошмал. Приглашение звезд на проект восприняли по-разному, поэтому в следующем сезоне станет видно, кто окажется на танцевальном паркете.

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Даша Астафьева пройдет кастинг в прямом эфире "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма шоу

Как на участие в кастинге "Танцев..." отреагировала сама Даша – не известно, ведь ее инстаграм-страница удалена из сети. Что касается Антона, то мужчина отреагировал на новость в своих инстаграм-сторис словом "Бабах!".

Реакция на приглашение Астафьевой

А пока Даша Астафьева готовится к выходу на шоу, фанаты без ума от радости, что увидят звезду на паркете:

"Хотиииим! Даша классная! Еще и с Нестерко в паре, будет бомба";

"Мне кажется, Даша с Антоном даже внешне чем-то похожи, хорошо будут смотреться в паре";

"Давно везде пишу – возьмите Дашу в "Танцы";

"Даша – шикарная, очень достойная этого шоу!";

"Хотим видеть Дашу на паркете! Это будет интересно, ведь она "горячая штучка"!";

"Даааа!!! Даша – это страсть и огонь!";

"Ого! Неожиданно, но как танцевальная пара – замечательный симбиоз";

"Антон – замечательный танцор и совсем не успел показать себя в этом сезоне";

"А Даша, как Даша. Красивая девушка и надеюсь, в этом не весь ее талант".

Кто остался в шоу "Танцы со звездами"

- Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

- Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук

- Артур Логай и Анна Карелина