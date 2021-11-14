В "Вечер хитов Монатика" на "Танцах со звездами" танцоры выступали в двух турах шоу: с судьями проекта, а также исполняли танец на выбор зрителей. Выпуск был очень напряженным, но он стал последним для певца Дмитрия Кадная и его партнерши Алины Ли.

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Отметим, что в зону риска попал Артур Логай с Анной Карелиной и Дмитрий Каднай с Алиной Ли. В четвертьфинале не было "танца за жизнь", поэтому пара покинула шоу исключительно по результатам голосования зрителей. Поскольку Артур Логай с Анной прошли дальше, поэтому KADNAY и Алина Ли покинули проект навсегда.

Хочу поблагодарить всех, потому что это была замечательная история, длиною в жизнь. Я нашел друзей, они моя мотивация. Я хочу поблагодарить всех судей, творческую команду, хореографов. Я нашел настоящую подругу, Алину, потому что ни с кем другим у меня бы не было такого невероятного путешествия. Я знаю, что мы все проживали вместе и делили на двоих,

– отметил в итоге Дмитрий Каднай, когда прощался с шоу.

"Танцы со звездами 2021" 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление KADNAY и Алина Ли