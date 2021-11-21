В полуфинале "Танцев со звездами" оказались сильнейшие пары пятого сезона, которые танцевали о COVID-19, признались о темных страницах своего прошлого и на глазах у тысяч зрителей каялись перед близкими. Они полюбились публике и по решению продюсеров все трое прошли в суперфинал!

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В полуфинале проекта Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Артур Логай и Анна Карелина, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук станцевали по три танца и получили высокие оценки судей. После закрытия линий для голосования продюсеры "Танцев со звездами" решили, что все они достойны суперфинала.

Так, на победу в пятом сезоне обновленных "Танцев со звездами" претендуют три пары – Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Артур Логай и Анна Карелина, Костя Войтенко и Роксоляна Маланчук. Имя триумфатора Украина узнает уже через неделю – в воскресенье 28 ноября.

Заметим, линии для голосования будут открыты на протяжении всей недели, поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября, и до воскресенья, 28 ноября, зрители могут поддерживать своих фаворитов.

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Суперфиналисты "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта