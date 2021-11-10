Четвертьфинал "Танцев со звездами" будет посвящен хитам Заслуженного артиста Украины Монатика. Он и станет четвертым судьей проекта и выйдет на паркет с одной из звездных пар. Организаторы уже рассекретили, с кем тренируются участники.

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Так, в 11 выпуске "Танцев со звездами" претенденты на главный кубок станцуют с членами жюри:

олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар – с украинско-американской звездой Максом Чмерковским ;

и – с украинско-американской звездой ; актер из сериала "Моя любимая Страшко" Артур Логай и Анна Карелина с примой-балериной Екатериной Кухар под зажигательный трек "Каждый раз";

и с примой-балериной под зажигательный трек "Каждый раз"; фронтмен группы KADNAY Дима Каднай и Алина Ли с бальником Владом Ямой , который научит их танго под хит "Витамин D";

и с бальником , который научит их танго под хит "Витамин D"; звезда комедий Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук с приглашенным судьей Монатиком, вместе с которым освоят хип-хоп.

Довольно неожиданно, что чемпион по латиноамериканским танцам Максим Чмерковский дополнит пару Ольги Харлан, так как он неоднократно заявлял, что его фаворитами являются мужчины – KADNAY и Артур Логай.

Добавим, в интервью Showbiz 24 актер признавался, что Макс Чмерковский для него "как старший брат", который дает дельные советы и справедливо оценивает. По мнению Логая, он переживает за них с Анной, как за своих.

Кто стал ведущими звездного балкона на "Танцах"

Коллегой Юрия Горбунова и Иванны Онуфрийчук в 11 выпуске станет Маша Ефросинина, которая уже в четвертый раз исполнит эту роль. Однако на этот раз она будет принимать пары не сама. Компанию ведущей составит певец Владимир Дантес.

Он тоже не впервые появится на "Танцах со звездами". В 8 выпуске артист презентовал на паркете новый трек "Грустные танцы". Более того, Горбунов приглашал Дантеса участвовать в следующем сезоне, однако тот не спешил соглашаться.



Маша Ефросинина на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма ведущей