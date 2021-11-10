Влюбленные переживают кризис в отношениях, о чем неоднократно упоминали в прямых эфирах танцевального проекта. Валентина возмущена тем, что личную жизнь обсуждает вся страна. Но похоже, что любовь победила конфликт, в котором пара находилась с апреля.

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Валентина Войтенко о муже

10 выпуск "Танцев со звездами" был посвящен семье. Валентина Войтенко не приехала, чтобы станцевать с мужем, однако она не смогла не поддержать его после такого важного выступления. Также Валентина приехала отстоять себя, отстоять свои границы: "Я горжусь собой. А также горжусь Костей".

Войтенко отметила, что ее любимый – закрытый человек и не любит говорить о том, сколько всего сейчас навалилось на него.

Параллельно с подготовкой к эфирам "Танцев со звездами" муж Константин снимается в главной роли в сериале, где должен быть в каждой сцене в течение 12-часовой смены. Также Войтенко является ведущим телешоу, спит по 4 часа в сутки, учит новые танцы только по ночам, без выходных.

И не ноет. Он несет ответственность за свою семью, свои мечты. Это по-мужски, по-взрослому. Я восхищаюсь твоей работоспособностью и переживаю за твое здоровье! Но! Знаю, что ты сильный и справишься,

– подчеркнула Валентина.

Текст публикации Валентины Войтенко:

Шах и мат. Мужа поддержала, себя отстояла, тему реальных семейных отношений, а не иллюзии, в миллионную аудиторию запустила. Напряжение сняли! Эврика!

Невероятное ощущение, друзья! Не искать защитников в родителях, мужчине, парне, подружке или учителе. А воспитывать этого защитника в себе. И самой отстаивать себя, свои границы и выбор. Я горжусь собой.

Также горжусь костей. Извини, но я хочу сказать об этом. Мой муж – закрытый человек и не говорит об этом в своем инстаграме. Об этом не говорят в сюжетах шоу. Но! Костя выдерживает сейчас сумасшедшую нагрузку. Параллельно с участием в "Танцах со звездами" он снимается в главной роли в сериале (а это работа в каждой сцене в течение 12-часовой смены), ведет телешоу, спит по 4 часа, учит новые танцы лишь по ночам! Без выходных!

И не ноет, несмотря на частые комментарии о нем в социальных сетях. Он несет ответственность за свою семью, свои мечты. И это по-мужски и по-взрослому. Я восхищаюсь твоей работоспособностью и переживаю за твое здоровье. Знаю, что ты сильный и справишься.

И еще. Объективно. С уважением к каждому участнику и участнице шоу. Если забрать все блестки и метафан. Костя танцует лучше всех.

Костя и Рокса – самая неординарная пара за все сезоны шоу. Они бросили вызов социальным рамкам, стандартам. Боже! Да где они в реальной жизни!? В реальной жизни стандартов нет. Стандарт лишь уничтожает нашу с вами психику. Мы все разные, нестандартные, худые, толстые, маленькие, высокие. И это делает нас прекрасными! Я желаю Косте и Рокси победы!