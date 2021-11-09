Пока неизвестно, будет ли сам Монатик на шоу "Танцы со звездами", но, вероятно, все же стоит ожидать его присутствия, поскольку в "Вечер суперхитов "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук и его коллеги-музыканты были в прямом эфире и наблюдали за парами, хотя сами они не исполняли песни, но спели в конце новый хит "Місто весни".

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Четвертьфинал состоится под хиты Монатика / Фото из инстаграма шоу

Какими песнями будет удивлять 11 выпуск танцевального проекта – сейчас трудно угадать, но, думаем, одна из них точно будет "То, от чего безума", где Монатик призывает к танцу. Отметим, что некоторое время Монатик был судьей проекта "Танцы со звездами" во время шестого сезона. Впоследствии его заменил Григорий Чапкис.



Монатик был судьей "Танцев со звездами" / Фото "1+1"

Кто остался в четвертьфинале "Танцев со звездами":