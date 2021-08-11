Святослав Вакарчук проводит отпуск в Карпатах: эффектные фото среди скал

Как и множество звезд, Святослав Вакарчук из "Океана Эльзы" устроил августовский отпуск. Правда, в отличие от коллег певец отдыхает в Украине. Сначала он побывал в родном Львове, а потом отправился в Карпаты.

Перед концертом на НСК "Олимпийский" Святослав Вакарчук перезагружается в горах. Вместо Буковеля он выбрал Черногорский хребет. В спортивной одежде и с рюкзаком артист покорил одну из самых высоких вершин украинских Карпат – Поп Иван.

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Возле знаменитой обсерватории Белый Слон звезду узнали фаны. Он не отказал в фото ни им, ни туристам, которых обогнал по дороге на Поп Иван. Лидер группы "Океан Эльзы" любит экстрим. Даже на концертах он вскарабкивается на высокие конструкции. Поэтому неудивительно, что в Карпатах певец покорял крутые скалы.

"Карпаты. Отпуск", – лаконично подписал Святослав Вакарчук инстаграм-сторис.

Святослав Вакарчук в Карпатах / Фото из инстаграма лидера "Океана Эльзы"

Святослав Вакарчук в Карпатах / Фото из инстаграма лидера "Океана Эльзы"

Кто из звезд отдыхал в Украине, а не заграницей

Ведущая Маричка Падалко с мужем и тремя детьми поехала в Грибовку, где отдыхает четвертый год подряд.

Солистка Go_A Екатерина Павленко проводила отпуск в Карпатах, в селе Яремче на Ивано-Франковщине.

Телезвезда Леся Никитюк с родителями была на Днестре. Правда, украинский курорт в Черновицкой области она выбрала после того, как отдохнула в Турции и Черногории, а после полетела в Португалию.