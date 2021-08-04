Живописную локацию в Черновицкой области Леся Никитюк сравнила с райским островом Миконос, что в Греции. Она отметила, что по красоте украинский курорт не уступает зарубежному, к тому же он в сто раз бюджетнее.
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С мамой Екатериной Петровной и отцом Иваном Ивановичем ведущая сняла двухэтажный дом с видом на Днестр.
- После ужина в ресторане папа Леси Никитюк ловил рыбу, а они с мамой устроили фотосессию с песиком Рафиком, который стал звездой инстаграма.
- Уже утром ведущая с родителями попробовали экстремальное летнее развлечение – водный скутер, на котором кружила по Днестру.
Заметим, этим летом Леся Никитюк трижды летала за границу. В Турции ведущая была два раза, а на прошлой неделе посетила Черногорию.
Леся Никитюк с Рафиком на Днестре / Фото из инстаграма песика
Леся Никитюк на водном скутере на Днестре / Фото из инстаграма звезды
Вид из окна номера Леси Никитюк / Фото из инстаграм-сторис звезды
Правда, народная любимица знает, чем занять себя и в Украине. На днях она попробовала самое популярное развлечение этого лета – сапборд. С веслом в руках она ловко маневрировала по Днепру.