Живописную локацию в Черновицкой области Леся Никитюк сравнила с райским островом Миконос, что в Греции. Она отметила, что по красоте украинский курорт не уступает зарубежному, к тому же он в сто раз бюджетнее.

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С мамой Екатериной Петровной и отцом Иваном Ивановичем ведущая сняла двухэтажный дом с видом на Днестр.

  • После ужина в ресторане папа Леси Никитюк ловил рыбу, а они с мамой устроили фотосессию с песиком Рафиком, который стал звездой инстаграма.
  • Уже утром ведущая с родителями попробовали экстремальное летнее развлечение – водный скутер, на котором кружила по Днестру.

Заметим, этим летом Леся Никитюк трижды летала за границу. В Турции ведущая была два раза, а на прошлой неделе посетила Черногорию.

Леся Нікітюк з Рафіком на Дністрі

Леся Никитюк с Рафиком на Днестре / Фото из инстаграма песика

Леся Нікітюк на водному скутері на Дністрі

Леся Никитюк на водном скутере на Днестре / Фото из инстаграма звезды

Вид з вікна номера Лесі Нікітюк

Вид из окна номера Леси Никитюк / Фото из инстаграм-сторис звезды

Правда, народная любимица знает, чем занять себя и в Украине. На днях она попробовала самое популярное развлечение этого лета – сапборд. С веслом в руках она ловко маневрировала по Днепру.