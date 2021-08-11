Раньше Игорь Кондратюк работал над многими телепроектами и не имел времени часто путешествовать. Теперь е него есть больше свободного времени, которое посвящает путешествиям.

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Игорь Кондратюк в Лас-Вегасе

Продюсер обнародовал несколько фото и видео, где показал яркие моменты из поездки в Лас-Вегаса. Он показал, как один из самых популярных городов США выглядит днем и ночью.

Лас-Вегас не меняется. Только теперь есть маски на лицах случайных гостей и записных гуляк. А шоу стало меньше. Пандемия и массовые мероприятия – несовместимы,

– написал Кондратюк.

Для просмотра всех фото и видео листайте вправо:

Реакция сети

Не всем подписчикам Игоря понравилось такое сообщение. Некоторые отметили, что такой отдых не совсем патриотический. Кондратюк не молчал и объяснил, что его понимание "патриотичности" позволяет выезды заграницу.



Кондратюка раскритиковали за поездку в Лас-Вегас / Скриншот инстаграм-страницы продюсера

"Фоловер" Игоря заявил, что у него "двойные стандарты". Также Кондратюка обвинили в резких высказываниях в адрес российских артистов, которые запланировали выступления в Украине. Якобы он "не дает возможности слушать то, что хотят люди, а сам ездит в США".

Я никого не ограничиваю слушать любых артистов! Я за ограничение въезда россиян, которые поддерживают убийственную и захватническую политику Путина Х**ла. Жаль, что вы не понимаете моих текстов. Что касается заграницы, то я не говорю о стране-агрессоре,

– ответил Игорь Кондратюк.

Но есть и те подписчики продюсера, которые интересуются, почему для летнего отдыха он выбрал именно США, какие еще города планирует посетить и отмечают, что у него хороший отпуск.