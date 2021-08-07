Мероприятие получило название "Ковчег "Украина": десять веков украинской музыки". Состоится оно 22 августа на Михайловской площади в центре Киева. Организаторы называют его уникальным событием, ведь обещают объединить традиционную и классическую музыку с новейшими технологиями.

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Ковчег "Украина" – это наши "золотые" и "платиновые" синглы за последние десять веков: архаичный фолк, шедевры барокко, классические оперы, авангард, джаз. Это наш собственный национальный плей-лист,

– говорится в публикации.

Концерт ко Дню независимости объединит не только музыкантов, но и композиторов и художников. Однако звезд первого эшелона среди них будет мало. По словам организаторов, они "лишь светом своей славы должны подсветить тех, чье имя никогда не забивают в поисковик". Среди них:

Джамала;

Святослав Вакарчук;

Сергей Жадан;

"ДахаБраха";

Алина Паш;

Юлия Санина (фронтвумен группы The Hardkiss);

Wellboy.

Друзья, ну а вдруг кому не нравится концерт, запланированный Офисом Президента, – можете прийти сюда. У нас будут печеньки,

– с юмором пригласил Сергей Жадан.

Отметим, группа GreenGrey, которой отказали в концерте ко Дню Независимости Украины, не присоединилась к мероприятию "Ковчег "Украина". Или же легенд 90-х не пригласили и сюда. Более того, GreenGrey не дали провести даже свое мероприятие на крыше ЦУМа. Ни одна из концертных локаций столицы не захотела принимать артистов.

Дело в том, что участник коллектива Мурик попал в скандал – некорректно отреагировал на новые нормы закона о государственном языке.