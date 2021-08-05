Звезда Евровидения-2021 не стала лететь за границу, выбрав взамен активный отдых в Украине. Она гуляла по густыми карпатскими лесам в Буковеле и заезжала на кофево Львов.

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Сейчас солистка группы Go_A остановилась в туристическом городке Яремче на Ивано-Франковщине. Она опубликовала эффектные фото возле известного водопада пробой.

Для прогулки Екатерина Павленко выбрала образ в привычном для себя стиле total black. На ней брюки-бананы, широкая футболка, удобные кроссовки, рюкзак и платочек с белым принтом. Этот аутфит солистки группы Go_A свидетельствует о ее активном отпуске.

Время чувствовать,

– подписала Екатерина Павленко.

Солистка Go_A в Яремче / Фото из инстаграма Екатерины Павленко

Солистка Go_A в Яремче / Фото из инстаграма Екатерины Павленко