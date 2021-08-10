В Португалии Леся Никитюк поселилась в 5-звездочном 16-этажном отеле с видом на океан. Народная любимица пошутила, что выбрала это направление для встречи с футболистом-миллиардером.

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Роналду на днях будет на Мадейре, через час собрала вещи и прилетела сюда. Надела платье, накрасилась, стою и жду,

– с юмором отметила Леся Никитюк.

"Для меня вернуться на Мадейру – это ностальгия. Я была здесь четыре года назад с программой "Орел и решка". Говорят, с тех пор Мадейра очень изменилась, да и я уже не та. Как говорят у нас на Хмельнитчине, какой Миконос, какая Ибица, вам уже давно за 30. Теперь только старейший курорт Европы – Мадейра", – добавила ведущая.

Образ Леси Никитюк в Португалии

На террасе 5-звездочного отеля звезда продемонстрировала роскошный образ. Она надела обтягивающее платье салатового цвета с пикантным декольте и разрезом до бедер. К слову, раньше в таком наряде появлялась актриса Лилия Ребрик.

Леся Никитюк дополнила женственный образ зелено-розовым платочком, которым собрала волосы в стильный пучок. Зону декольте она украсила бусами с жемчугом, а на лицо нанесла легкий макияж. В таком фантастическом виде ведущая ужинала в ресторане с видом на океан.

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Летний отдых Леси Никитюк