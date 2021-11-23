Известная украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина ответила на часто задаваемые вопросы от своих поклонников. В инстаграм-сториз она призналась, будет ли тренеркой в шоу "Голос страны".

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Будет ли Юлия Санина тренером в "Голосе страны"

Когда Тина Кароль покидала место тренера в проекте, то предложила, чтобы ее кресло заняла артистка и ее подруга Юлия Санина. Однако организаторы "Голоса страны" решили иначе. Певица сообщила, что ее не пригласили принять участие в вокальном шоу.

Несмотря на мою открытость к проекту, продюсеры выбрали другую артистку,

– написала Юлия Санина.

Правда, пока неизвестно, кто именно заменит Тину Кароль в 12 сезоне "Голоса страны".



Юлия Санина о "Голосе страны" / Фото из инстаграм-сториз

Добавим, что Тина Кароль оставила не только "Голос страны". Также в этом году она отказалась от роли ведущей голдрума шоу "Танцы со звездами".

На ее место взяли Иванну Онуфрийчук. По словам телеведущей и жены миллионера, она не проходила никаких кастингов и проб, а хорошо зарекомендовала себя, когда была ведущей звездного балкона в прошлом сезоне.