На экране вернулось самое масштабное вокальное шоу "Голос страны", которые уже 12 сезонов подряд раскрывает таланты и дает билеты в большой шоу-биз. В 2022 году кресла тренеров достались Святославу Вакарчуку, Оле Поляковой, Потапу и DOROFEEVA. Новый сезон пройдет под лозунгом "Так звучит твоя страна", поэтому звездная четверка будет искать настоящий голос нации.

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Правила "Голоса страны" остались неизменны. Каждый из тренеров может взять в команду 16 участников. На этапе "слепых прослушиваний" в проект попадают 64 вокалиста. Десять из них развернули Полякову, Вакарчука, Потапа и DOROFEEVA в 1 выпуске. Как это было – смотрите ниже.

Голос страны 12 сезон 1 выпуск

Номер-открытие 1 выпуска "Голоса страны 12"

12 сезон "Голоса страны" стартовал с хита Кузьмы Скрябина "Старі фотографії". Его исполнили звездные тренеры шоу – DOROFEEVA, Потап, Оля Полякова и Святослав Вакарчук, который еще и аккомпанировал на фортепиано.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление звездных тренеров

Евгений Бичасный

Долгожданные "слепые прослушивания" открыл 26-летний Евгений Бичасный. Он пришел на "Голос страны", чтобы показать, как звучит херсонский край. На самой главной сцене в своей жизни юноша исполнил трек Stayin' Alive.

Благодаря артистичности и потрясающему голосу Евгений развернул три кресла – Оли Поляковой, Потапа и Нади Дорофеевой. Соответственно, парень стал первым участником команды DOROFEEVA.

Интересно, что в свое время Евгений Бичасный пел на бэк-вокале Святослава Вакарчука на концерте на "Олимпийском".

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгения Бичасного

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Елена Чукаленко

24-летняя киевлянка Елена Чукаленко представилась украинской цыганкой. На проект девушка пришла, чтобы показать, как звучит голос ее народа. Она поразила тренеров проникновенным исполнением песни Тины Кароль и Юлии Саниной – "Вільна".

К Елене развернулись все тренеры "Голоса страны", а по просьбе Потапа она спела народную цыганскую песню. Кроме того, девушка погадала судьям прямо на сцене. Так, Олю Полякову ждет всемирно известная песня, Потапа – событие с девушкой, которую он ждал всю жизнь, Надю Дорофееву – абсолютная перемена.

Певица поблагодарила всех тренеров, но заявила – хочет, "чтобы ее шлепки тоже шлепали на большой сцене", поэтому пошла в команду Оли Поляковой.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Елены Чукаленко

Михаил Николаенко

Третьим претендентом на место в шоу стал 21-летний Михаил Николаенко. Он преподает вокал детям в родном городе Днепр. На "Голосе" парень спел хит "Океана Эльзы" – "Дівчина з іншого життя".

Ему не удалось развернуть ни одного из судей, но Святослав Вакарчук согласился спеть с ним в дуэте. После этого Михаила выбрала пятая команда "Второй шанс" – народный тренер Андрей Мацола и Александра Зарицкая из группы KAZKA.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Михаила Николаенко

Стоит пояснить, что 12 сезон "Голоса страны" удивил зрителей новыми правилами. Отныне в проекте не четыре, а пять команд. Тренерами-джокерами стали меценат Андрей Мацола и солистка KAZKA Александра Зарицкая. В их команду "Второй шанс" могут попасть 15 участников, которые не сумели развернуть четырех основных судей.

Алие Хаджабадинова

На "Голосе страны" появилась крымская татарка Алие Хаджабадинова. На "слепых прослушиваниях" она исполнила крымскотатарскую песню Bagcalarda kestane. В последние секунды ее выбрали три тренера – Святослав Вакарчук, Надя Дорофеева, Потап.

Звезды устроили настоящую бойню за Алие, однако девушка пошла к Святославу Вакарчуку и стала первой участницей его команды.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алие Хаджабадиновой

Ярослав Гавянец

Еще одним претендентом на место в "Голосе страны" стал 29-летний Ярослав из города Копычинцы, что на Тернопольщине. О сцене он мечтал с самого детства – пошел учиться на актера драматического театра и кино, но закончить вуз ему не было суждено. Юношей Ярослав попал на фронт. Он защищал Донецкий аэропорт в 2015 году и прошел через плен.

На большой сцене мужчина спел хит группы "СКАЙ" – "Тебе це може вбити". Его чувственный вокал развернул Олю Полякову, поэтому он стал вторым участником ее команды.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ярослава Гавянца

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Инесса Грицаенко

22-летняя Инесса Грицаенко поразила публику невероятной интерпретацией песни Wellboy, которая сделала его популярным, – "Гуси". Девушка развернула всех судей. Несмотря на то, что Святослав Вакарчук назвал ее версию лучше оригинала, певица выбрала Надю Дорофееву.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Инессы Грицаенко

Дмитрий Ротькин

В 12 сезон "Голоса страны" попал одессит Дмитрий, который работает на круизных лайнерах – поет и играет на скрипке. На шоу он пришел показать себя, чтобы иметь больше работы в Украине и не ездить на заработки за границу.

Его Johnny B Goode под аккомпанемент скрипки развернул Надю Дорофееву и Олю Полякову. Однако 35-летний Дмитрий выбрал команду DOROFEEVA.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дмитрия Ротькина

Ярина Солоненко

21-летняя Ярина приехала покорять Киев из Ковеля. Последние полтора года девушка работает продавщицей-консультантом, но мечтает о большой сцене. На "слепых прослушиваниях" она сыграла на бандуре и спела песню Кристины Соловий – "Фортепіано". Однако, к большому сожалению, ни один из тренеров не развернулся на ее вокал.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ярины Солоненко

Павел Нажига

На вокальный проект Павел попал в 26 лет. Сейчас он работает ведущим в караоке и поет в ресторанах в родном Чернигове. Ради жены и двоих детей молодой папаша трудится без выходных. "Голос страны" для него – "шанс закончить с халтурами и доносить людям свое творчество".

Певец заявил о себе лирической интерпретацией песни Jah Khalib "Лейла". Павел развернул кресла трех тренеров – Потапа, Нади Дорофеевой, Оли Поляковой. После всех уговоров парень ушел в команду Потапа.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Павла Нажиги

Группа "ГуляйГород"

Киевляне – Ирина, Настя, Андрей – хотят попасть в "Голос страны", чтобы показать, как звучит аутентичная Украина. Еще в студенческие годы музыканты стали "охотниками за песнями", теперь они возрождают фольклор.

Их "Веснянка" не развернула звездных тренеров, но "ГуляйГород" попал в команду "Второй шанс".

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление группы "ГуляйГород"

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Анна Киндзерская

Побороться за место в "Голосе страны" решилась девушка из многодетной семьи – у Анны Киндзерской шесть братьев и одна сестра. Любовь к музыке ей привила мама. Неудивительно, что выступление на "слепых прослушиваниях" певица посвятила именно маме.

Профессиональная джазовая певица исполнила Love Tonight под фортепиано и покорила всех тренеров. Однако Анна Киндзерская избрала Святослава Вакарчука.

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анны Киндзерской

Участники, которые прошли "слепые прослушивания"

Команда Святослава Вакарчука

Алие Хаджабадинова;

​Анна Киндзерская.

Команда Оли Поляковой

Елена Чукаленко;

Ярослав Гавянец.

Команда DOROFEEVA

Евгений Бичасный;

Инесса Грицаенко;

Дмитрий Ротькин.

Команда Потапа

Павел Нажига.

Команда Александры Зарицкой и Юрия Мацолы