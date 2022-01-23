На экране вернулось самое масштабное вокальное шоу "Голос страны", которые уже 12 сезонов подряд раскрывает таланты и дает билеты в большой шоу-биз. В 2022 году кресла тренеров достались Святославу Вакарчуку, Оле Поляковой, Потапу и DOROFEEVA. Новый сезон пройдет под лозунгом "Так звучит твоя страна", поэтому звездная четверка будет искать настоящий голос нации.
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Правила "Голоса страны" остались неизменны. Каждый из тренеров может взять в команду 16 участников. На этапе "слепых прослушиваний" в проект попадают 64 вокалиста. Десять из них развернули Полякову, Вакарчука, Потапа и DOROFEEVA в 1 выпуске. Как это было – смотрите ниже.
Голос страны 12 сезон 1 выпуск
Номер-открытие 1 выпуска "Голоса страны 12"
12 сезон "Голоса страны" стартовал с хита Кузьмы Скрябина "Старі фотографії". Его исполнили звездные тренеры шоу – DOROFEEVA, Потап, Оля Полякова и Святослав Вакарчук, который еще и аккомпанировал на фортепиано.
"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление звездных тренеров
Евгений Бичасный
Долгожданные "слепые прослушивания" открыл 26-летний Евгений Бичасный. Он пришел на "Голос страны", чтобы показать, как звучит херсонский край. На самой главной сцене в своей жизни юноша исполнил трек Stayin' Alive.
Благодаря артистичности и потрясающему голосу Евгений развернул три кресла – Оли Поляковой, Потапа и Нади Дорофеевой. Соответственно, парень стал первым участником команды DOROFEEVA.
"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгения Бичасного
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Елена Чукаленко
24-летняя киевлянка Елена Чукаленко представилась украинской цыганкой. На проект девушка пришла, чтобы показать, как звучит голос ее народа. Она поразила тренеров проникновенным исполнением песни Тины Кароль и Юлии Саниной – "Вільна".
К Елене развернулись все тренеры "Голоса страны", а по просьбе Потапа она спела народную цыганскую песню. Кроме того, девушка погадала судьям прямо на сцене. Так, Олю Полякову ждет всемирно известная песня, Потапа – событие с девушкой, которую он ждал всю жизнь, Надю Дорофееву – абсолютная перемена.
Певица поблагодарила всех тренеров, но заявила – хочет, "чтобы ее шлепки тоже шлепали на большой сцене", поэтому пошла в команду Оли Поляковой.
"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Елены Чукаленко
Михаил Николаенко
Третьим претендентом на место в шоу стал 21-летний Михаил Николаенко. Он преподает вокал детям в родном городе Днепр. На "Голосе" парень спел хит "Океана Эльзы" – "Дівчина з іншого життя".
Ему не удалось развернуть ни одного из судей, но Святослав Вакарчук согласился спеть с ним в дуэте. После этого Михаила выбрала пятая команда "Второй шанс" – народный тренер Андрей Мацола и Александра Зарицкая из группы KAZKA.
"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Михаила Николаенко
Алие Хаджабадинова
На "Голосе страны" появилась крымская татарка Алие Хаджабадинова. На "слепых прослушиваниях" она исполнила крымскотатарскую песню Bagcalarda kestane. В последние секунды ее выбрали три тренера – Святослав Вакарчук, Надя Дорофеева, Потап.
Звезды устроили настоящую бойню за Алие, однако девушка пошла к Святославу Вакарчуку и стала первой участницей его команды.
"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алие Хаджабадиновой
Ярослав Гавянец
Еще одним претендентом на место в "Голосе страны" стал 29-летний Ярослав из города Копычинцы, что на Тернопольщине. О сцене он мечтал с самого детства – пошел учиться на актера драматического театра и кино, но закончить вуз ему не было суждено. Юношей Ярослав попал на фронт. Он защищал Донецкий аэропорт в 2015 году и прошел через плен.
На большой сцене мужчина спел хит группы "СКАЙ" – "Тебе це може вбити". Его чувственный вокал развернул Олю Полякову, поэтому он стал вторым участником ее команды.
"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ярослава Гавянца
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Инесса Грицаенко
22-летняя Инесса Грицаенко поразила публику невероятной интерпретацией песни Wellboy, которая сделала его популярным, – "Гуси". Девушка развернула всех судей. Несмотря на то, что Святослав Вакарчук назвал ее версию лучше оригинала, певица выбрала Надю Дорофееву.
"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Инессы Грицаенко
Дмитрий Ротькин
В 12 сезон "Голоса страны" попал одессит Дмитрий, который работает на круизных лайнерах – поет и играет на скрипке. На шоу он пришел показать себя, чтобы иметь больше работы в Украине и не ездить на заработки за границу.
Его Johnny B Goode под аккомпанемент скрипки развернул Надю Дорофееву и Олю Полякову. Однако 35-летний Дмитрий выбрал команду DOROFEEVA.
"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дмитрия Ротькина
Ярина Солоненко
21-летняя Ярина приехала покорять Киев из Ковеля. Последние полтора года девушка работает продавщицей-консультантом, но мечтает о большой сцене. На "слепых прослушиваниях" она сыграла на бандуре и спела песню Кристины Соловий – "Фортепіано". Однако, к большому сожалению, ни один из тренеров не развернулся на ее вокал.
"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ярины Солоненко
Павел Нажига
На вокальный проект Павел попал в 26 лет. Сейчас он работает ведущим в караоке и поет в ресторанах в родном Чернигове. Ради жены и двоих детей молодой папаша трудится без выходных. "Голос страны" для него – "шанс закончить с халтурами и доносить людям свое творчество".
Певец заявил о себе лирической интерпретацией песни Jah Khalib "Лейла". Павел развернул кресла трех тренеров – Потапа, Нади Дорофеевой, Оли Поляковой. После всех уговоров парень ушел в команду Потапа.
"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Павла Нажиги
Группа "ГуляйГород"
Киевляне – Ирина, Настя, Андрей – хотят попасть в "Голос страны", чтобы показать, как звучит аутентичная Украина. Еще в студенческие годы музыканты стали "охотниками за песнями", теперь они возрождают фольклор.
Их "Веснянка" не развернула звездных тренеров, но "ГуляйГород" попал в команду "Второй шанс".
"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление группы "ГуляйГород"
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Анна Киндзерская
Побороться за место в "Голосе страны" решилась девушка из многодетной семьи – у Анны Киндзерской шесть братьев и одна сестра. Любовь к музыке ей привила мама. Неудивительно, что выступление на "слепых прослушиваниях" певица посвятила именно маме.
Профессиональная джазовая певица исполнила Love Tonight под фортепиано и покорила всех тренеров. Однако Анна Киндзерская избрала Святослава Вакарчука.
"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анны Киндзерской
Участники, которые прошли "слепые прослушивания"
Команда Святослава Вакарчука
- Алие Хаджабадинова;
- Анна Киндзерская.
Команда Оли Поляковой
- Елена Чукаленко;
- Ярослав Гавянец.
Команда DOROFEEVA
- Евгений Бичасный;
- Инесса Грицаенко;
- Дмитрий Ротькин.
Команда Потапа
- Павел Нажига.
Команда Александры Зарицкой и Юрия Мацолы
- Михаил Николаенко;
- "ГуляйГород".