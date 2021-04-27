Известная украинская певица и фронтвумен рок-группы The Hardkiss не дала однозначного ответа, хотела ли бы она занять место тренера "Голоса страны" вместо Тины Кароль. Об этом она высказалась на личной странице в инстаграме.
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Юлия Санина относительно предложения кресла тренера
Артистка решила пообщаться с поклонниками через инстаграм-сторис. Один из поклонников поинтересовался относительно возможного участия Саниной в "Голосе страны-12".
Я очень всегда благодарна Тине за теплые слова и за доверие. Но Владимир Завадюк (продюсер проекта, – Showbiz 24) пока не звонил. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу,
– заявила Юлия Санина.
Юлия Санина / Фото из инстаграм-сторис
Что известно об уходе Тины Кароль из "Голоса страны"
- В суперфинале вокального проекта "Голос страны" Тина Кароль заявила, что это был последний сезон с ее участием. Артистка 5 раз побеждала в истории шоу, будучи тренером 8 лет.
- Тина Кароль добавила, что "если можно", она бы хотела передать кресло коллеге и подруге Юлии Саниной.
- После певицы на уход из шоу "Голос страны" намекнул Монатик. Свой пост-комментарий относительно суперфинала 11 сезона он завершил словами: "До свидания, "Голос"!". Поклонники подозревают, что он также покинул проект.