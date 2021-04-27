Известная украинская певица и фронтвумен рок-группы The Hardkiss не дала однозначного ответа, хотела ли бы она занять место тренера "Голоса страны" вместо Тины Кароль. Об этом она высказалась на личной странице в инстаграме.

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Юлия Санина относительно предложения кресла тренера

Артистка решила пообщаться с поклонниками через инстаграм-сторис. Один из поклонников поинтересовался относительно возможного участия Саниной в "Голосе страны-12".

Я очень всегда благодарна Тине за теплые слова и за доверие. Но Владимир Завадюк (продюсер проекта, – Showbiz 24) пока не звонил. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу,

– заявила Юлия Санина.



Юлия Санина / Фото из инстаграм-сторис

Что известно об уходе Тины Кароль из "Голоса страны"