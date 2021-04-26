В завершающем этапе суперфинала "Голоса страны" за победу соревновались Юлия Тимочко из команды Тины Кароль и Сергей Лазановский из команды DOROFEEVA. Наибольшее количество голосов зрители отдали за Сергея. Тина в финальный момент вечера заявила, что это был последний сезон "Голоса страны", где она была тренером.

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Тина Кароль уходит из "Голоса страны"

Такая новость расстроила поклонников артистки. Она занимала тренерское кресло 8 лет и 5 раз ее подопечные становились победителями "Голоса".

Это был мой крайний сезон. Я очень благодарю "Голос страны". Спасибо всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Люблю каждого, кто приобщался к этому проекту. Если можно, то я бы охотно отдала свое кресло Юлии Саниной,

– сказала Кароль в прямом эфире.

Путь артистки на вокальном шоу завершился вторым местом, как заняла ее подопечная Юлия Тимочко.

Голос страны 11 сезон: смотрите онлайн-выступление Тины Кароль и Юлии Тимочко