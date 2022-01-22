Святослав Вакарчук показал, как отдыхал у океана среди пальм
Источник:инстаграм Святослава Вакарчука
На праздники Святослав Вакарчук тайком от фанатов летал на отдых. Он не рассекретил страну, где отдыхал, однако показал живописные фото у океана среди пальм.
Перед стартом 12 сезона "Голоса страны" Святослав Вакарчук успел слетать к океану. Уже в Киеве он опубликовал живописные кадры с отпуска.
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Фото Святослава Вакарчука с отдыха
Лидер "Океана Эльзы" сфотографировался на побережье океана на закате. На фоне розового неба и пальм он позировал в серых шортах с оголенным торсом. Певец не признался, в какой стране отдыхал, но фаны предположили, что это могли быть Сейшельские Острова, Португалия или Кесария в Израиле.
Между отпуском и работой никакой разницы,
– подписал Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук на отдыхе / Фото с инстаграма лидера "Океана Эльзы"
Святослав Вакарчук на отдыхе / Фото с инстаграма лидера "Океана Эльзы"Примечательно
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