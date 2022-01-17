По случаю 37-летия Сергей Притула устроил жене незабываемый подарок – отдых за границей без детей. Вдвоем они полетели в Мексику, где в этот зимний сезон отдыхает весь украинский бомонд.

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Шоумен пошутил, что Екатерина просила его отвезти ее к пирамидам, но он выбрал не те.

Собирались в отпуск. Жена говорит: "Хочу на пирамиды". Прилетели, смотрим. Говорит: "Это не те". Как угодить, уж не знаю,

– пошутил Сергей Притула.

Они побывали в древнем городе Чичен-Ица, который был центром майя, и сфотографировались на фоне одного из семи чудес света – пирамиды Кукулькана. Для экскурсии жена Притулы выбрала белое платье с украинской вышивкой на рукавах, шляпу и кеды. Тогда как шоумен позировал в повседневном образе – белой футболке и джинсовых шортах.

Сергей Притула с женой Екатериной в Мексике / Фото из инстаграма шоумена

Интересно, что в июле супруги летали на отдых с тремя детьми. Самой маленькой их доченьке Стефании тогда не было и двух месяцев.

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