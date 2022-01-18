Известный телеведущий Анатолий Анатолич уже несколько недель проводит в Майами, где отдыхает с женой и детьми. Но на днях с ним случилась неприятная ситуация.

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Анатолия Анатолича обокрали

Ведущий сообщил, что в Соединенных Штатах его обокрали. Как рассказал Анатолий, бездомные украли у него скейт.

Анатолия Анатолича обокрали / Фото из инстаграм-сториз

Скейт телеведущего обошелся ему в 180 долларов (более 5 тысяч гривен).

Если увидите в Майами бомжа на таком лонгборде, заберите его (лонгборд). Это мой!

– высказался Анатолий Анатолич.

Анатолия Анатолича обокрали / Фото из инстаграм-сториз

Анатолия Анатолича обокрали / Фото из инстаграм-сториз