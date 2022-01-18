Пока большинство знаменитостей отдыхало на берегу моря или океана, Джамала активно работала над новым музыкальным материалом. Теперь же знаменитость отправилась в долгожданный отпуск с самыми родными.

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Семейная фотосессия Джамалы

Артистка опубликовала серию фото и видео, где вместе с детьми и любимым изображена на пляже в Египте. Звездная семья не стеснялась показывать чувства и очаровала атмосферными кадрами.

Джамала для прогулки выбрала стильный пляжный look. Она предстала перед камерой в коротком платье с черным низом и черно-белым полосатым верхом. Из обуви выбрала чёрные сандалии. Волосы исполнительница уложила ровно, они красиво развевались на ветру. Прическу завершила большая соломенная шляпа. А на лице Джамалы был легкий макияж в натуральных оттенках и солнцезащитные очки.

Я люблю кофе, я люблю чай. Я люблю тебя и надеюсь, что ты тоже меня любишь,

– с нежностью написала певица под снимками.

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Звездные родители в отпусках