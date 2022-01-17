Звездные супруги сфотографировались на пустом пляже и сорвали куш лайков – почти 60 тысяч! В кадре они романтично держались за руки. Надя Дорофеева позировала в белой рубашке, спущенных штанах и сиреневом купальнике со смелым декольте. Ее образ довершила розовая кепка с мишкой.
Читайте также Надя Дорофеева и Вова Дантес "зависали" с российскими звездами в Мексике
Дантес предстал в серо-синей рубашке и со спутанными волосами. Это селфи навеяло ему слова из песни Владимира Маркина "Я готов целовать песок", которая стала хитом в начале 90-х.
Я готов целовать песок которым ты ходила. Но там водоросли, поэтому пока не буду,
– остроумно подписал Владимир Дантес.
Надя Дорофеева и Владимир Дантес в Мексике / Фото из инстаграма певца
Реакция сети на селфи Дорофеевой и Дантеса
Новое фото артистов из Мексики покорило фолловеров. Одни назвали их самой красивой парой украинского шоу-биза, другие же предположили, какими красивыми у них будут дети.
- "Самая красивая пара украинского шоу-бизнеса";
- "Ну какие же красивые у этих людей будут дети";
- "Замечательные. Если бы у любви была физическая форма, то она выглядела бы, как вы";
- "Гармоничная пара";
- "Какие милые, глаз не отвести";
- "Если ваши отношения не похожи на эти, то даже не пытайтесь их заводить".