Украинское звездные супруги – Настя Каменских и Потап – продолжают наслаждаться зимним отпуском в Мексике. Они поделились новыми фото на личных страницах в инстаграме.

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Новые фото Насти Каменских и Потапа

Продюсер и рэпер показал романтическое селфи с любимой, где они нежатся в постели. Дома они провели почти весь день, потому что в Тулуме падал дождь.

А дождь не капал на нашу couple,

– подписал фото Потап.



Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма звезды

Позже пара отправилась на вечеринку в образах в gypsy-стиль, вдохновленных Мексикой. "Стиль Тулума", - написала под снимком Настя Каменских.

Певица позировала перед камерой в бело-синем костюме, состоявшем из шорт и блузки, которую звезда завязала на талии. Настя Каменских распустила волосы и уложила их кудрями, а на лице сделала макияж. Она подчеркнула глаза коричневыми тенями, а губы накрасила розовой помадой.

Потап позировал возле жены в бежевых шортах и футболке. Сверху он накинул черный платок с ярким принтом и завершил образ трендовым шляпой.



Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма звезды

Поклонникам понравилось новое фото пары. Об этом они пишут в комментариях:

"Как красиво";

"Богиня и мафиози";

"Стопроцентные мексиканцы";

"Невероятные";

"Вы классные";

"Хорошая пара. Нравитесь";

"Горячие".

Заметим, одно из последних фото Потапа собрало не так много положительных комментариев. Его раскритиковали за внешний вид – в Мексике Потап отрастил бороду. Это фанатам рэпера не понравилось.