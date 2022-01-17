Украинское звездные супруги – Настя Каменских и Потап – продолжают наслаждаться зимним отпуском в Мексике. Они поделились новыми фото на личных страницах в инстаграме.
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Новые фото Насти Каменских и Потапа
Продюсер и рэпер показал романтическое селфи с любимой, где они нежатся в постели. Дома они провели почти весь день, потому что в Тулуме падал дождь.
А дождь не капал на нашу couple,
– подписал фото Потап.
Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма звезды
Позже пара отправилась на вечеринку в образах в gypsy-стиль, вдохновленных Мексикой. "Стиль Тулума", - написала под снимком Настя Каменских.
Певица позировала перед камерой в бело-синем костюме, состоявшем из шорт и блузки, которую звезда завязала на талии. Настя Каменских распустила волосы и уложила их кудрями, а на лице сделала макияж. Она подчеркнула глаза коричневыми тенями, а губы накрасила розовой помадой.
Потап позировал возле жены в бежевых шортах и футболке. Сверху он накинул черный платок с ярким принтом и завершил образ трендовым шляпой.
Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма звезды
Поклонникам понравилось новое фото пары. Об этом они пишут в комментариях:
- "Как красиво";
- "Богиня и мафиози";
- "Стопроцентные мексиканцы";
- "Невероятные";
- "Вы классные";
- "Хорошая пара. Нравитесь";
- "Горячие".