Соломия Витвицкая является примером для многих женщин. За ее страницей в инстаграме следят более 230 тысяч пользователей сети, которые с нетерпением ждут новых публикаций.
Смотрите также Соломия Витвицкая показала синяки на лице после ДТП: шокирующее фото
Звезда побывала в Одесской области, откуда обнародовала несколько кадров. Она распространила фото и не только показала, как провела время, но и продемонстрировала образ, который подойдет многим женщинам.
Повседневный образ Соломии Витвицкой
Ведущая предстала перед объективом в черно-белом платье с принтом в мелкий горошек и с полосами. Наряд имел неординарный пошив и завязывался сбоку. Платье Соломия соединила с комфортной обувью – белыми кроссовками.
Волосы ведущая уложила в легкие волны, а на лице сделала повседневный макияж. Среди аксессуаров довершила летний look солнцезащитными очками и цепочкой.
Витвицкая, как всегда, искренне улыбалась и наслаждалась каждым моментом.
Соломия Витвицкая в Одесской области / Фото с инстаграма Соломии Витвицкой
Соломия Витвицкая в Одесской области / Фото из инстаграма Соломии Витвицкой
Напомним, недавно ведущая показала три варианта элегантных образов. Она сфотографировалась в телевизионной студии в изысканной одежде:
- лавандовом костюме;
- широких черных брюках и блузке цвета хаки;
- красных штанах и белой блузке.